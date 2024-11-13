Президент Германии согласился с датой досрочных выборов 13.11.2024, 1:20

Франк-Вальтер Штайнмайер

Они пройдут зимой следующего года.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил дату досрочных парламентских выборов, которые должны состояться 23 февраля 2025 года.

Об этом объявила канцелярия немецкого президента.

Во вторник Штайнмайер принял лидеров парламентских фракции из правящей коалиции Рольфа Мютцениха (СДПГ), Бритту Гассельманн и Катарину Дреге ("зеленые"), а также лидера оппозиционного ХДС Фридриха Мерца.

По итогам встречи Штайнамер приветствовал тот факт, что парламентские фракции согласовали дату голосования за вотум доверия правительству в Бундестаге 16 декабря.

- Федеральный президент дал понять, что в случае, если Бундестаг выразит недоверие федеральному канцлеру, он быстро примет решение о роспуске парламента, – говорится в заявлении канцелярии.

Кроме того, как указано, Штайнмайер «считает 23 февраля 2025 года реалистичной датой новых выборов».

«Федеральный президент также призвал все парламентские группы ответственно и совместно обсудить, какие законодательные предложения еще могут быть реализованы в этот законодательный период, чтобы обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность Германии», – подчеркнули в канцелярии.

Напомним, политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

После распада коалиции Шольц сначала назвал 15 января датой проведения голосования за вотум доверия к его правительству меньшинства. Однако недавно он заявил, что готов провести голосование до Рождества.

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