Украина и Канада скоординировали шаги накануне саммита G20
- 13.11.2024, 3:35
Стали известны детали разговора Зеленского с Трюдо.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 ноября, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили военную поддержку украинской армии, адвокацию вступления Украины в НАТО и позиции на предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.
Президент Украины поблагодарил Канаду за разностороннюю помощь и принципиальную поддержку плана победы.
«Украина рассчитывает на то, что Канада продолжит активную адвокацию его первого пункта — получение приглашения в НАТО», — говорится в сообщении.
Зеленский призвал Трюдо продолжить работу с союзниками по первому пункту плана как в многосторонних форматах, так и в прямых переговорах. Стороны также скоординировали шаги накануне саммита G20, который состоится с 18 по 19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро.
«Важно, чтобы на нем прозвучала позиция Украины относительно справедливого и длительного мира», — отметили в пресс-службе.
Кроме этого, Зеленский и Трюдо обсудили продолжение оборонного сотрудничества, в частности согласовали текущие потребности украинских воинов.
Президент Украины также поблагодарил за публичную поддержку со стороны Канады разрешения на использование дальнобойного оружия по военным целям на территории России.