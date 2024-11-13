Украина и Канада скоординировали шаги накануне саммита G20 13.11.2024, 3:35

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Стали известны детали разговора Зеленского с Трюдо.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 ноября, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили военную поддержку украинской армии, адвокацию вступления Украины в НАТО и позиции на предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Президент Украины поблагодарил Канаду за разностороннюю помощь и принципиальную поддержку плана победы.

«Украина рассчитывает на то, что Канада продолжит активную адвокацию его первого пункта — получение приглашения в НАТО», — говорится в сообщении.

Зеленский призвал Трюдо продолжить работу с союзниками по первому пункту плана как в многосторонних форматах, так и в прямых переговорах. Стороны также скоординировали шаги накануне саммита G20, который состоится с 18 по 19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро.

«Важно, чтобы на нем прозвучала позиция Украины относительно справедливого и длительного мира», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, Зеленский и Трюдо обсудили продолжение оборонного сотрудничества, в частности согласовали текущие потребности украинских воинов.

Президент Украины также поблагодарил за публичную поддержку со стороны Канады разрешения на использование дальнобойного оружия по военным целям на территории России.

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