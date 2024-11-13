«Украина от США могла бы получить интересную гарантию безопасности» 13.11.2024, 6:03

Утерли бы нос Путину.

Предоставление гарантий безопасности по передаче Украине западного оружия обсуждаются уже давно, как и вопрос вступления нашей страны в НАТО. Украина может выдвинуть другое интересное альтернативное предложение, если США действительно станут инициатором того, чтобы украинское государство на 20 лет не могло стать членом Альянса.

Так, Украина могла бы стать союзником США. Подробнее об этом «24 Каналу» рассказал украинский эксперт по международной безопасности Фонда «Демократические инициативы» Тарас Жовтенко, отметив, что предложение принесет пользу не только Украине и новому президенту Дональду Трампу, но и утрет нос Путину.

Гарантии безопасности для Украины могут заключаться не только в том, что Украина получит в военно-техническом плане. Эти моменты уже достаточно давно обсуждаются на «Рамштайн».

В конце концов, украинское государство уже имеет динамику наращивания собственных военных возможностей. В Украине открываются новые производства, заводы и даже центры обслуживания западного оружия, техники. Важно, чтобы эти все процессы не останавливались.

Отталкиваясь от вероятного будущего требования к Украине, отказаться на 20 лет от членства в НАТО, Украине надо мгновенно предлагать контраргумент, то есть альтернативное решение.

- Если это действительно будет инициативой США и их будущего президента, взамен мы будем настойчиво просить в тот же день на 20 лет объявить нас основным союзником США вне НАТО, – пояснил эксперт по международной безопасности.

По его словам, такое предложение даст Трампу много бонусов, для примера, вопрос вступления Украины в НАТО снимется официально для России, которая уже не сможет ни за что «цепляться».

Более того, такой статус будет означать укрепление обороноспособности и увеличение боеспособности Вооруженных Сил Украины благодаря военной помощи от Соединенных Штатов. Администрации Трампа же не нужно будет искать механизмы, как продолжать оказывать эту помощь нашей стране.

- Мы получим стабильную правовую и политическую рамку того, как будет поступать помощь из США, и определенный геополитический статус. Конечно, что это не заменит статус члена Украины в НАТО, – подытожил Жовтенко.

К слову, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что членство Украины в НАТО является лишь вопросом времени, альтернативы этому нет. По его словам, убедить те страны, которые против этого, вполне реально.

В то же время президент ПА НАТО Джерри Коннолли отметил, что для вступления Украины в Альянс нужно закончить войну и восстановить суверенитет над своими территориями.

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