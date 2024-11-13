The Economist: 20 января может быть прекращение огня в Украине 13.11.2024, 8:23

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А 25 мая — выборы.

Прекращение огня и отмена военного положения в Украине может быть 20 января 2025 года, а 25 мая 2025 года в стране могут быть проведены выборы. Об этом сообщает The Economist.

«Сможет ли он (новоизбранный президент США Дональд Трамп. — Ред.) навязать прекращение огня? Будут ли выборы? На данный момент на устах у киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации господина Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя дата выборов, которая обсуждается», — отмечает издание.

По информации журналистов, Офис президента Украины отрицает подготовку к выборам. Большинство источников издания скептически к этому относятся, в том числе из-за организации и вопроса их легитимности.

«Участвовать в предвыборной агитации прямо сейчас было бы самоубийством», — рассказал народный депутат Украины от политической партии «Голос», первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Однако, издание добавляет, что подготовительный процесс уже начался, уже мобилизуются региональные избирательные штабы и начинается работа над списками кандидатов.

С приближением инаугурации Дональда Трампа Украина готовится к переменам. Однако несмотря на все разговоры о прекращении войны, большинство понимает, что впереди еще много боев.

«Нужно работать в рамках реальности. Нельзя приказать войне остановиться и подождать», — отмечает военный капеллан Дмитрий Поворотный.

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