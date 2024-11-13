Forbes: ВСУ уничтожили три батальона РФ под Курском 1 13.11.2024, 8:35

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Попытка контрнаступления закончилась для врага разгромом.

Российские войска в Курской области пошли в наступление с целью возвращения территорий под свой контроль, но за последнюю неделю понесли колоссальные потери. Об этом пишет Forbes.

A russian BMP made a front flip after being hit by a landmine.



📹: 95th Air Assault Brigade pic.twitter.com/PadTUJPtMH — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 12, 2024

Вражеские штурмовые действия фиксировались на западе российского региона и они начинались кроваво и хаотично. На протяжении шести дней украинским операторам беспилотников удалось обнаружить 77 уничтоженных бронемашин ВС РФ на участке протяженностью 250 квадратных миль, где удерживают позиции Силы обороны.

Этого количества техники, утверждают авторы материала, хватит на три российских батальона. В то же время, по некоторым данным, реальные потери агрессора могут быть значительно выше.

Украинский Центр оборонных стратегий также писал, что непропорционально большая доля потерь приходится на Курскую битву, поскольку бои там как минимум вдвое интенсивнее, чем на других участках.

«Российские войска поддерживают высокую частоту атак в Курской области, нанося удары с интервалом в 10-15 минут», — говорится в сообщении.

Москва также смогла восстановить несколько полков и бригад с помощью свежей техники и северокорейского подкрепления, включая 51-й воздушно-десантный полк и 810-ю морскую пехотную бригад. В прошлый четверг, по данным аналитика Эндрю Перпетуа, их бросили в российский регион.

«Во-первых, у них заканчиваются ресурсы для ведения войны; во-вторых, их экономика в дерьме; в-третьих, они считают Украину уязвимой; в-четвертых, они считают Соединенные Штаты абсолютно бессильными», — отметил эксперт.

В результате, спустя неделю наступления, вражеским войскам удалось укрепить свои позиции в районе населенного пункта Погребки, однако ради этого были понесены большие потери как среди личного состава, так и среди техники. Украинские защитники «наказывают российских морпехов за каждый метр их продвижения».

Силы обороны также не сидят на месте и смогли контратаковать в условиях штурмов ВС РФ, продвинувшись немного в районе Новоивановки.

«Бои не собираются прекращаться. В условиях неопределенности, связанной с огромными и непосильными потерями и глобальными политическими изменениями, русские идут на прорыв в Курске», — говорится в сообщении.

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