Politico: Путин должен нервничать 2 13.11.2024, 9:04

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Новая команда Трампа вселяет оптимизм в сторонников Украины.

Союзники Украины очень осторожно подходят к новым назначениям Трампа, однако они не сомневаются, что для Путина это плохие новости. Так они высказались о Марке Уолце, советнике по нацбезопасности, и Марко Рубио, новом госсекретаре, информирует ресурс Politico.

Оба чиновника изначально придерживались доктрины, что «Америка превыше всего».

Эксперты подчеркивают, что в свое время оба республиканца выступили против военной поддержки Украины не из-за отсутствия лишних денег в казне США, а из-за отказа Вашингтона уделить должное внимание укреплению границы с Мексикой.

Стоит также напомнить, что Уолц был одним из тех политиков, которые требовали от Байдена снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории РФ.

«Для тех, кто обеспокоен тем, что Трамп собирается продать Украину, я думаю, что его главный приоритет — попытаться найти некий справедливый мир», — сказал бывший чиновник администрации Трампа.

Последние назначения Трампа говорят о том, что он и дальше готов принимать самые жесткие меры в отношении экспорта энергоресурсов из РФ.

Уолц не раз критиковал Байдена за то, что тот не закрыл для Кремля все лазейки относительно экспорта нефти. Некоторые политологи уверены, что выбор Уолца и Рубио — это как сигнал того, что новая администрация Трампа будет симпатизировать Украине.

Стоит отметить, что Рубио не раз бывал в Киеве и критиковал тех республиканцев, которые отказываются помогать Украине.

«Я думаю, мы могли бы использовать сочетание непредсказуемости Трампа с его желанием быть победителем и сделать это сильной формулой для продвижения мирного процесса в Украине», — сказал в недавнем интервью Андерс Фог Расмуссен.

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