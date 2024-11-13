Минчанин разозлился из-за утечки газа и долгого ожидания газовщиков 13.11.2024, 9:07

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И пообещал взорвать квартиру.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 63-летнего минчанина, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Центрального района.

Поздним вечером мужчина в своей квартире на улице Каховской почувствовал запах газа. Осмотрев на кухне шланг, он заметил на нем надлом, из которого и происходила утечка. Минчанин сообщил об этом в аварийную службу. Приехавшие работники перекрыли газ, отсоединили пришедший в негодность шланг, сказав его заменить. Утром мужчина позвонил диспетчеру и оформил заявку.

«В назначенный день специалисты немного задержались. Разгоряченный алкоголем минчанин позвонил диспетчеру и стал высказывать претензии, а после и вовсе сообщил, что сорвет с трубы заглушку, пустит газ и устроит взрыв дома. После сообщения о готовящемся взрыве специалисты оперативно приехали к нему, однако дверь в квартиру им не открыли. С помощью дистанционного детектора метана они проверили концентрацию газа и, поскольку все было в норме, уехали», — пишет издание.

Вечером в дверь фигуранта позвонили уже сотрудники милиции. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

— Обвиняемый официально трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Ему предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь, санкция которой — вплоть до пяти лет лишения свободы. От дачи показаний обвиняемый отказался.

В отношении фигуранта применена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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