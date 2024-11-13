Трамп назначил нового секретаря Департамента внутренней безопасности 13.11.2024, 9:16

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Кристи Ноэм

Она была «очень сильной в вопросах безопасности границ».

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что избрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм новым секретарем Департамента внутренней безопасности страны при его администрации. Накануне о таком назначении писали западные СМИ.

Об этом сообщают CNN и ABC News.

По словам Трампа, Ноэм была «очень сильной в вопросах безопасности границ».

«Она была первым губернатором, отправившим солдат Национальной гвардии, чтобы помочь Техасу бороться с пограничным кризисом Байдена, и их отправляли в общей сложности восемь раз», - пояснил он свой выбор.

Что предшествовало назначению Ноэм

Когда ранее во вторник CNN впервые сообщило о возможном соответствующем назначении Кристи Ноэм. И тогда некоторые республиканцы выразили обеспокоенность. Впрочем, похоже, это не изменило направление выбора Трампа, сообщили источники американским СМИ.

Также следует добавить, что назначение Ноэм на этот пост еще требует одобрения со стороны Сената США.

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