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Долгожданная модель: доступный SUV Toyota показали с ярким дизайном

  • 13.11.2024, 9:25
Долгожданная модель: доступный SUV Toyota показали с ярким дизайном

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser.

Долгожданный доступный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ готовят к премьере. Недорогой SUV показали в сети с ярким дизайном в стиле другой модели.

Ожидается, что премьера состоится в конце 2024 или начале 2025 года. Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. TALK WHEELS показывает эффектный дизайн модели, любительский проект выполнили в стиле Toyota FJ Cruiser.

Это неслучайно. Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад. Ожидается, что маленький Toyota Land Cruiser отправится на рынок в 2025 году.

Новинка может получить гибридный вариант на базе дизельного мотора. Такую спецификацию уже анонсировали для пикапа Toyota Hilux. В основе – 2,8-литровый двигатель. Отдача составляет 204 л.с. Но этот вариант окажется не единственным.

Инсайдеры сообщают, что новый автомобиль также получит 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 166 л.с. Не исключается появление полностью электрического внедорожника, однако никаких данных об этом пока нет.

Прогнозируемая цена Toyota Land Cruiser FJ – около 30 000 долларов за базовый вариант, что сравнимо с компактным кроссовером RAV4.

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