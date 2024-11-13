Эксперты: Недвижимость в Минске может резко обесцениться 13.11.2024, 9:39

Спрос упал из-за изменений условий кредитования и роста курса доллара.

Риелторы зафиксировали тенденцию снижения спроса на квартиры в Минске и спрогнозировали уменьшение цен на них в дальнейшем. По оценкам специалистов, спрос упал из-за изменений условий кредитования и роста курса доллара, пишет «Телеграф».

По информации агентства недвижимости «Твоя столица», в октябре зарегистрировали 1737 сделок купли-продажи квартир. Это немного больше, чем в сентябре.

«В первую очередь рынок потерял приличную долю покупателей из регионов, которые брали льготные кредиты на постройку жилья. Напомним, сейчас они могут приобретать недвижимость в кредит в тех городах, где стоят на очереди. Кроме этого, банки подняли ставку», — пояснил ситуацию заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства Андрей Чернышев.

По его мнению, покупатели жилья уперлись в потолок своих возможностей. По информации агентства недвижимости, сейчас средняя цена квадратного метра в Минске составляет $1560, а максимальную его стоимость зафиксировали в октябре 2013-го — $1730. Но при этом доллар тогда стоил 0,92 рубля (в переводе на сегодняшние деньги, то есть после деноминации).

«Продавцы верят в лучшее, но реально оценивают ситуацию: приближается конец года, дорожает валюта, поэтому они готовятся делать скидки, чтобы не переходить с продаваемой квартирой в новый год, и тем самым не играть в лотерею», — рассказал Чернышев.

При этом, по его словам, часть покупателей не хочет упустить «хорошую возможность», а другая, наоборот, ждет снижения цен. Представитель агентства подчеркнул, что от роста курса доллара покупатели никогда не получают «никакой выгоды». «В итоге цена на квартиры снижается максимум на 25% при росте валюты на 100%», — поделился расчетами он.

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