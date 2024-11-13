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Отряд белорусских добровольцев «Террор» заявил о самороспуске

  • 13.11.2024, 9:41
  • 4,188
Отряд белорусских добровольцев «Террор» заявил о самороспуске

Причины решения не называются.

Отряд белорусских добровольцев в Украине «Террор» в телеграм-канале подразделения заявил о прекращении своего существования, сообщает «Польское радио».

«Друзья, «ОСН Террор» прекратил свое существование. Часть бойцов подразделения специального назначения перешла в спецназ военной разведки Минобороны, часть больше не выполняет боевых задач. Мы делаем это заявление публично, чтобы прекратить спекуляции на нашем добром имени, заранее пресечь попытки сбора денег под эгидой «ОСН Террор» и сделать невозможным распространение интервью от нашего имени», — говорится в сообщении.

Причины этих изменений не называются.

Отряд «Террор» был создан в 2022 году. Он был назван в честь погибшего бойца-калиновца Дмитрия Апанасовича.

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