«Рыцарь» с Зыбицкой: парень хотел помочь девушке и сломал челюсть ее обидчику 2 13.11.2024, 9:54

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А потом сильно пожалел о своем порыве.

Веселая поездка на лимузине с незнакомцами закончилась для гостя столицы явно не по плану. Все пошло не так после того, как он проявил галантность в отношении одной из девушек, а потом попытался защитить ее от обидчика. В итоге ситуация обернулась уголовным делом. Подробности стали известны из приговора, опубликованного в банке судебных решений, пишет «Зеркало».

Житель одного из крупных райцентров Андрей (все имена вымышлены) однажды ночью веселился в Минске — судя по всему, на «тусовочной» улице Зыбицкой (правда, парень потом уверял, что не пил алкоголь, и доказательств обратного не имелось). В одном из заведений он познакомился с веселой компанией, которая позвала его кататься на лимузине. Молодой человек согласился.

Среди новых знакомых были девушки и парни. Веселье продолжалось несколько часов, ночь пролетела, настал день. Около 11 часов лимузин остановился на заправке.

Выйдя из машины, Андрей заметил, что у одной из новых знакомых, Жанны, не получается застегнуть босоножки. Он галантно предложил помочь и присел разобраться с обувью.

«И мне шнурки завяжи»

В этот момент к ним подошел Сергей — тоже знакомый из лимузина, которого, как и Андрея, в ту ночь подобрали случайно. В машине они ехали вполне мирно и неплохо проводили время. Но тут новый знакомый, который был уже сильно пьян, стал вести себя иначе.

«А теперь и мне шнурки завяжи», — вызывающе заявил он Андрею, насмехаясь над парнем.

Тот ответил ему отказом в нецензурных выражениях. Сергей ненадолго отошел, но вскоре вернулся и пристал к Жанне. Андрей плохо слышал, о чем они говорили, но понял, что тот оскорбляет девушку и надо вступиться.

«Ты так только с девушками разговариваешь или со мной тоже можешь?» — с вызовом сказал он, подойдя к Сергею.

Тот его послал. Разозлившись, Андрей ударил мужчину кулаком в лицо.

Последствия «рыцарства»

Удар оказался мощным. Сергей упал, потеряв сознание. Андрей еще и пнул лежащего по руке.

Как парни разошлись, из приговора неясно, но Сергей в итоге оказался в больнице. Медики передали информацию о травмированном в милицию, и сам он тоже позвонил в 102.

Согласно заключению экспертизы, у мужчины был открытый двусторонний перелом нижней челюсти с поражением сустава, а на бедре и коленях были ссадины и кровоподтеки (видимо, от падения).

Против Андрея возбудили уголовное дело о злостном хулиганстве с причинением менее тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 339 УК). «Злостным» оно оказалось потому, что раньше у парня уже было дело по ч. 1 ст. 339, но его закрыли после примирения с пострадавшим.

«Не хулиган»

На суде Андрей настаивал, что действовал не из хулиганских побуждений, а пытался заступиться за беззащитную девушку. Однако, судя по камерам наблюдения, непосредственно перед ударом Сергей разговаривал с Жанной и даже не смотрел на Андрея, а последний также признал, что к тому моменту Сергей уже перестал оскорблять девушку.

«Применение к потерпевшему насилия было обусловлено малозначительным поводом, поскольку обвиняемый применил насилие к потерпевшему, который не нападал на него, не совершал активных действий, которые могли быть восприняты как угроза жизни и здоровью, общался с иным лицом, в момент нанесения ударов прекратил оскорбления девушки», — сделал вывод суд.

На заседании также выступили свидетели. Водитель лимузина подтвердил, что видел конфликт и слышал, как потерпевший ругался матом. Сама Жанна, из-за которой разгорелся конфликт, рассказала суду, что Сергей действительно оскорблял ее, после чего у него началась перепалка с Андреем, тогда как до этого инцидента, в лимузине, мужчины общались нормально. Момента удара, по словам девушки, она не видела.

Сам же Сергей заявил, что практически ничего не помнит из-за травмы. По его словам, он общался с Жанной возле заправки, когда неожиданно почувствовал удар и на несколько секунд потерял сознание еще стоя. Он признавал, что был пьян, но уверял, что не мог говорить что-либо оскорбительное в адрес девушки.

Приговор

В итоге суд Центрального района столицы все же объявил Андрея виновным в хулиганстве.

Молодого человека приговорили к 1,5 года «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. В его пользу учли то, что он выплатил потерпевшему 2000 рублей компенсации и принес извинения.

Андрей попытался обжаловать приговор, продолжая настаивать, что защищал девушку от обидчика. Но Мингорсуд оставил приговор в силе.

Впрочем, парню все же немного повезло. К тому моменту объявили амнистию ко Дню народного единства, и суд постановил «скостить» ему целый год — то есть большую часть наказания.

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