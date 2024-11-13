В Минске директор турагентства присваивала деньги клиентов 13.11.2024, 10:09

Более 50 белорусов остались без отдыха и денег.

Директор турагентства присваивала деньги клиентов. Более 50 белорусов остались без отдыха и денег, сумма ущерба составляет не менее 40 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Милиция задержала директора туристической фирмы — 34-летнюю минчанку. На протяжении полугода женщина находила желающих отдохнуть и подбирала им туры. Получив предоплату или полную стоимость услуг, она отправляла на отдых не всех клиентов.

Стоимость на туристические путевки минчанка установила ниже рыночной, чтобы привлечь большее количество заказчиков. Женщина рассчитывала перекрыть разницу за счет увеличения объемов продаж и роста прибыли фирмы, однако задолженность перед клиентами стремительно росла, а туры некоторых из них оставались неоплаченными.

Количество тех, кто не смог улететь на отдых, увеличивалось — обманутые беларусы стали обращаться в милицию. На сегодня известно о более чем 50 потерпевших в Минске, сумма ущерба составляет не менее 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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