В Беларуси объявлен сбор командного состава Вооруженных сил

В Беларуси объявлен сбор командного состава Вооруженных сил10
- 13.11.2024, 10:24
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Им руководит Хренин.
Министерство обороны проводит оперативный сбор командного состава Вооруженных сил. Им руководит глава ведомства Виктор Хренин.
«Цель сбора – выработка единых подходов к обучению должностных лиц органов военного управления и войск (сил) с учетом направленности подготовки Вооруженных сил, организации повседневной деятельности в ходе решения поставленных задач в новом учебном году», — сообщили в пресс-службе Минобороны.
В сборе принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей и другие должностные лица.