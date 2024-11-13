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В Беларуси объявлен сбор командного состава Вооруженных сил

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  • 13.11.2024, 10:24
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В Беларуси объявлен сбор командного состава Вооруженных сил

Им руководит Хренин.

Министерство обороны проводит оперативный сбор командного состава Вооруженных сил. Им руководит глава ведомства Виктор Хренин.

«Цель сбора – выработка единых подходов к обучению должностных лиц органов военного управления и войск (сил) с учетом направленности подготовки Вооруженных сил, организации повседневной деятельности в ходе решения поставленных задач в новом учебном году», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В сборе принимают участие руководители органов военного управления, командиры и начальники штабов соединений и воинских частей и другие должностные лица.

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