Путин пошел по советским граблям 1 Андрей Никулин

13.11.2024, 10:33

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Эту чашу эту сполна испил Советский Союз.

Для чего Россия который год пытается договориться о строительстве морской базы в Судане, нищей, распадающейся, уже раз развалившейся на две части и грозящей развалиться снова, почти недееспособной африканской стране, где еще недавно сотни трупов столичных протестующих по простоте душевной просто сбрасывали в Нил, а теперь бушует очередная и явно не последняя гражданская война?

Чтобы пробить путь в еще большую «черную дыру», причем дыру в прямом смысле этого слово, уж пусть простит меня ее посольство в Москве - Центральноафриканскую республику.

Место, где известный африканский император Бокасса закусывал арманьяк человечиной, где его потомки и сейчас кушают все вперемешку, от человеков, до личинок - это, кстати, отмечено не ради красного словца - где идет перманентная жесточайшая гражданская война всех против всех, в основном с применением холодного оружия, поскольку пули слишком дороги. Место, четверть экспорта которого составляли перепродажи грузовиков и оборудования, которые им же отправлялись международными миссиями в гуманитарных целях.

Для чего мы пытаемся пробиться в ЦАР и закрепиться в Судане? Вы не поверите - ради природных ресурсов. Россия, как заучивали еще со школы - богатейшая недрами страна мира пытается отжать несколько рудников у босоногих туземцев в алчной жажде ресурсов, как какие-то безземельные Тайвань или Япония. Вместо того, чтобы проводить геологическую разведку той же Восточной Сибири. Э=эффективность!

Зачем нам эти природные ресурсы? Нам, многонациональным гражданам нашей страны - незачем, у нас своего навалом, в перспективе и в недрах, «не счесть алмазов пламенных в глуби лабазов каменных». А вот нескольким заинтересованным и очень привилегированным лицам, привыкшим путать собственную шерсть с государственной, эти ресурсы вполне кстати. Особенно, если расходы по освоению территории и прокладке коммуникаций уйдут на государственный счет, а прибыли - на частный.

Они, эти лица, похоже искренне считают, что неосвоенность и незанятость самых глухих углов африканского континента происходит из-за глупости евроамериканских толстых бюргеров-пингвинов и достаточно ступить на щедрую суданско-ЦАРовскую землю ноге гордого и смелого колонизатора, чтобы ее сразу облобызало местное население, оставив на ней сапог из крокодиловой кожи, инкрустированный добытыми там же бриллиантами.

Этим лицам невдомек, что территории, оставшиеся незанятыми незаняты потому, что несколько волн колонизаторов бежали оттуда сломя ноги, если ноги, конечно, не успевали отъесть пресловутые туземцы.

Просто потому, что чтобы достать пресловутые и действительно немалые природные богатства, необходимо проложить наземную инфраструктуру, трассы, железные дороги, построить электростанции и ЛЭП, мосты, аэродромы, обучить сотни тысяч рабочих, которые это будут делать, десятки тысяч врачей и учителей, которые их будут учить и лечить, создать полицию, суды и армию. То есть построить более-менее эффективное государство, иначе твои рудники и фактории снесет очередной и неизбежный бунт или веселая всеобщая резня.

И подсчитав, соотнеся вполне реальные издержки и крайне теоретические прибыли колонизаторы сбегали, а предприимчивые туземцы оставались в обнимку с геологическими картами ждать очередных белых идиотов, которые польстятся на копи царя Соломона, как прыщавый подросток, начитавшийся Хаггарда.

В Африке можно делать деньги, но только в очень ограниченном количестве приличных и обжитых стран, которые именно из-за их приличности давно уже заполнены игроками. В неприличных же странах можно только растрачивать деньги, в лучшем случае частные, в худшем - государственные, то есть наши с вами.

Чашу эту сполна испил Советский Союз, который не вывез с континента ничего, кроме гробов, малярийных комаров, долговых, в последствии похеренных, туземных расписок и пары барж с бананами и сушеными обезьянами. Причем умудрившись ничего не заработать даже в богатых недрами Алжире, Ливии и Анголе.

Теперь мы вновь гордо, с возгласами и торжественным попукиванием, снова мостим путь на черный континент, по тем же граблям и с тем же, неизбежным, результатом.

Андрей Никулин, «Телеграм»

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