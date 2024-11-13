Есть ли рыба на Уране? 13.11.2024, 10:42

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На лунах планеты могут быть условия для жизни.

Планета Уран и пять самых крупных его спутников могут оказаться далеко не столь стерильно безжизненными, как было принято считать до самого последнего времени, пишет Би-би-си.

Напротив, судя по последним данным, не исключено, что под их поверхностью плещутся целые океаны, а спутники планеты в теории могут даже быть пригодны для жизни.

Очень многое из того, что мы в принципе знаем об Уране, стало известно благодаря наблюдениям космической миссии НАСА «Вояджер-2», рассмотревшей планету поближе почти 40 лет назад.

Однако, судя по всему, визит «Вояджера-2» по времени совпал с мощной солнечной бурей, что сильно исказило полученные миссией данные — и в итоге привело к формированию некорректного представления обо всей этой планетарной системе.

Уран — красивейшая планета, расположенная на самых окраинах нашей Солнечной системы. Закованная в ледяной панцирь, это одна из самых далеких и холодных планет.

Кроме того, ось вращения Урана — в отличие от всех остальных планет Солнечной системы — расположена в плоскости его орбиты. То есть планета как будто опрокинута и лежит на боку — что делает ее самой загадочной.

Вблизи мы впервые увидели планету в 1986 году, когда пролетевший неподалеку «Вояджер-2» прислал поразительные фотографии самого Урана и пяти его самых крупных лун.

Но еще больше ученых удивили данные сделанных аппаратом измерений, из которых следовало, что устроена эта планетарная система еще более странно и удивительно, чем было принято считать.

Ни на самой планете, ни на ее спутниках не было обнаружено совершенно никакой активности — в отличие от всех остальных планет во внешней части Солнечной системы.

Результаты наблюдения свидетельствовали, что защитная магнитосфера Урана не симметрична относительно планеты, а словно чуть сдвинута и приплюснута с обращенной к Солнцу стороны.

Обычно магнитное поле планеты не дает ее покинуть газам и другим веществам, вырывающимся из ее недр в ходе геологической активности. «Вояджер-2» не обнаружил никаких свидетельств подобных процессов, что заставило ученых предположить, что сам Уран и пять его крупнейших лун совершенно стерильны.

Это открытие стало огромным сюрпризом, потому что — опять же — отличает Уран от всех остальных планет Солнечной системы и их естественных спутников.

Новое исследование говорит о том, что под поверхностью Миранды, возможно, скрывается целый океан — и может быть, даже существуют пригодные для жизни условия

Океаны Урана?

Загадку, которой было уже много десятилетий, позволил разгадать новый анализ данных. Он свидетельствует, что мимо Урана «Вояджер-2» пролетал в крайне неудачный момент.

Именно тогда, когда аппарат максимально приблизился к планете, на Солнце бушевала магнитная буря, что создавало мощный солнечный ветер, который мог сдуть с планеты следы активности или временно исказить магнитосферу.

По словам доктора Уильяма Данна из Университетского колледжа Лондона, в течение 40 лет мы имели неверное представление о том, какими обычно бывают Уран и пять его крупнейших лун.

«Эти результаты говорят о том, что планетарная система Урана может оказаться гораздо интереснее, чем считалось ранее, — объясняет он. — Там могут быть спутники с условиями, которые способны поддерживать жизнь. А под их поверхностью могут плескаться океаны, полные рыбы!»

Когда «Вояджер» прислал первые данные об Уране, в числе научных сотрудников миссии была юная Линда Спилкер.

В научном проекте НАСА «Вояджер» она работает до сих пор — и, по ее словам, была рада прочитать о результатах новых исследований в журнале Nature Astronomy.

«Это потрясающие результаты, и я очень рада, что в планетарной системе Урана хотя бы теоретически могут существовать условия, пригодные для жизни», — сказала она.

«И еще мне очень отрадно, что данные, собранные «Вояджером» в 1986 году, до сих пор изучаются — и до сих пор позволяют совершать новые научные открытия».

Доктор Аффелия Вибисоно из Дублинского института перспективных исследований, которая не участвовала в этой работе, назвала полученные результаты очень воодушевляющими.

«Это очередной пример того, насколько важно обращаться к старым данным. Потому что иногда за ними может промелькнуть что-то новое, что может помочь нам в разработке следующих космических миссий».

Именно этим и занимается Nasa, отчасти благодаря новому исследованию.

С тех пор, как «Вояджер-2» в последний раз пролетал мимо мерзлого Урана и его лун, прошло почти 40 лет.

Еще через 10 лет НАСА планирует запустить к планете новую миссию — орбитальный зонд «Уран» — для ее более детального изучения.

Сотрудник НАСА Джейми Ясински, которому пришла в голову идея повторно изучить данные измерений «Вояджера-2», уверен, что результаты его работы окажут неоценимую помощь при отправке любой научной миссии к Урану.

«Разработка некоторых приборов для будущих космических аппаратов в значительной степени базировалась на наблюдениях «Вояджера-2», — напоминает он. — Сделанных, как теперь выясняется, — пока вся планетарная система целиком переживала аномальное явление».

«Поэтому нам нужно переосмыслить, как именно мы будем разрабатывать приборы для новой миссии. Чтобы они могли собрать самые точные данные, необходимые для совершения открытий».

Ожидается, что до Урана зонд НАСА долетит только к 2045 году.

И тогда ученые надеются выяснить, насколько эти далекие ледяные миры, которые когда-то считались мертвыми, могут быть пригодны для жизни.

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