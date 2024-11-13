Foreign Affairs: Трамп столкнется с серьезными проблемами, если «сбежит» из Украины 13.11.2024, 10:49

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Глобальные правила игры изменились.

Дональд Трамп, выигравший на выборах в США-2024, готовится во второй раз стать президентом, но уже с более серьезной ситуацией в мире — во время полномасштабной войны в Украине и конфликте на Ближнем Востоке.

По словам заслуженного профессора международной политики Дэниела Дрезнера, хоть способность Трампа управлять «внешнеполитическим механизмом» будет усилена, остается вопрос его способности улучшить позицию США в мире.

В материале Foreign Affairs Дрезнер заявляет о критике Байдена со стороны Трампа, во время его предвыборной кампании, в частности, в вопросе хаотичного вывода войск США из Афганистана в 2021 году. «Унижение в Афганистане положило начало краху американского авторитета и уважения во всем мире», - заявлял Трамп. Поэтому, по мнению аналитика, подобный исход в войне России против Украины создаст для республиканца аналогичные политические проблемы.

«Реальность такова, что Трампу будет сложнее вывести Соединенные Штаты из этих конфликтов, чем он утверждал во время предвыборной кампании», - говорится в материале. Дрезнер также сообщает, что, помимо этого, еще и «глобальные правила игры» изменились с 2017 года. Многие страны начали обретать независимость от США, включая структуры БРИКС+, ОПЕК+ и Шанхайскую организацию сотрудничества. Также упоминается и «союз» Китая, Северной Кореи и Ирана вокруг России в процессе нарушения мирового порядка.

Профессор также отмечает, что во второй срок президентства Трамп входит на должность, будучи известной фигурой на мировой арене. В материале упоминается профессор Колумбийского университета Элизабет Сондерс, которая заявляет, что в 2024 году действия Трампа «гораздо легче предсказать», якобы он раньше любил демонстрировать себя в образе «сумасшедшего», но в итоге стал довольно предсказуемым политиком.

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