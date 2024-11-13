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Экономист: Лукашенко ведет к обвалу белорусского рубля

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  • 13.11.2024, 10:54
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Экономист: Лукашенко ведет к обвалу белорусского рубля

Дело Прокоповича живет и побеждает.

Власти обещают повышение пенсий и зарплат, вводят новые социальные выплаты, отменили ограничения для работающих пенсионеров. По мнению экспертов, это «политические жесты» Александра Лукашенко к предстоящим «выборам». Но есть ли для выполнения этих обещаний реальные основания в экономике? Об этом «Белсат» поговорил с экономистом Алексеем Харкевичем.

По мнению Алексея Харкевича, чтобы ответить на этот вопрос, нужно определиться, с какой перспективы на него смотреть. В кратковременной перспективе, считает экономист, для обеспечения всех обещаний Лукашенко есть основания, ведь сегодня мы наблюдаем, что зарплаты растут и уже довольно длительное время. Из этих зарплат выплачиваются взносы в Фонд социальной защиты населения. И конечно, «здесь и сейчас» средства должны быть, чтобы иметь возможность увеличить социальные выплаты.

«Но вопрос в другом. Этот рост зарплат не подкреплен экономическими показателями, темпами роста валового добавленного продукта, поэтому в долгосрочной перспективе это долго продолжаться не сможет. Это скорее такой политический жест к предстоящим выборам», – считает Алексей Харкевич.

В то же время раздача неподкрепленных ничем денег в долгосрочной перспективе может привести к тому, что деньги в итоге потеряют свою прежнюю стоимость, считает экономист.

«Фактически мы уже переживали это несколько раз, это очень часто совпадало как раз с президентскими выборами, когда после них происходил обвал курса белорусского рубля. Так что шаг за шагом создается перспектива, чтобы это снова повторилось», – отмечает собеседник «Белсата».

Чтобы понять, в какой период следует ожидать сложностей, с которыми столкнется белорусская экономика, нужно учитывать множество факторов, которые на это влияют, считает Алексей Харкевич.

В этой связи трудно составлять прогнозы, так как не с чем делать сравнения. Ведь раньше Беларусь была мало открытой экономикой, и обвал курса белорусского рубля негативно сказывался на гражданах, но позитивно – на предприятиях, так как их продукция становилась конкурентоспособной на внешних рынках. Поэтому это было логично, и те одномоментные падения в том числе были вызваны внешнеполитической конъюнктурой – то есть необходимостью выхода на какие-то приоритетные рынки, по калию, по металлу и другим позициям, продажа которых для белорусского бюджета играет значительную роль, отмечает Харкевич.

Сейчас ситуация изменилась, так как внешние связи Беларуси стали более односторонними и сводятся к восточному направлению, поэтому прогнозировать, как ситуация сложится в этот раз, достаточно сложно, потому что белорусская экономика сильно завязана на Россию. Возможно, привязка к России нивелирует необходимость обвала белорусского рубля в интересах белорусских предприятий и это будет проходить более сглаженно, допускает собеседник.

Кроме того, считает эксперт, мы вступили в новый электоральный цикл и наблюдаем смену администрации Белого дома, да и много других факторов, затрудняющих прогнозы относительно того, как будет развиваться белорусская экономика, подчеркнул Алексей Харкевич.

Что касается принятия решений в окружении Лукашенко и способности некоторых сил внутри системы оградить его от пустого раздавания денег, чтобы не обвалить экономику, то, по мнению экономиста, нужно понимать, что все решения в стране сейчас принимаются в одном центре. И все экономические вопросы соседствуют с политическими – это тот случай, когда следует говорить, что экономика начинает играть уже вторичную роль по сравнению с политикой.

«Поэтому я думаю, если для этого будет политическая необходимость, то примерно на год еще держать более высокий уровень зарплат и социальных выплат в принципе реально. С каждым новым месяцем это делать будет все труднее и труднее... Но как только будет политическая необходимость, этот обвал, как и всегда, будет одномоментным», – подчеркнул собеседник «Белсата».

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