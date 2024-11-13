Россияне массово дезертировали из воинской части в Новосибирской области 5 13.11.2024, 10:59

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Задержать удалось не всех.

Десять военнослужащих сбежали из воинской части в поселке Коченево в Новосибирской области России. Об этом сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов.

— Распространяется информация о происшествии на территории военной части в Коченево. Прошу вас сохранять спокойствие и не доверять недостоверной информации. По данным ОМВД по Коченевскому району, расположение части самовольно покинули 10 человек из категории ранее самовольно покинувших часть (СОЧ). В течение 30 минут на такси выехали с территории поселка. Преступления на территории района не совершались. Четыре человека задержаны за пределами Коченевского района, — написал он.

Как сообщает издание НГС со ссылкой на источник, в воинскую часть в Коченево были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа, которые ранее самовольно оставляли подразделения по не связанным со службой причинам. В чате местных жителей поселка сотрудник местной полиции сообщил, что сбежавшие не вооружены.

«Все сбежавшие — так называемые пятисотые (так на военном сленге называют дезертиров). По предварительным данным, в Коченево военнослужащих собрали, чтобы в последующем отправить в зону проведения спецоперации», — пишет издание.

По данным «Сибирь.Реалии», одним из покинувших воинскую часть был 29-летний Анатолий Петровичев — уроженец поселка Ордынское Новосибирской области. Знакомый Петровичева подтвердил, что ранее тот находился в зоне боевых действий в Украине. Собеседник предоставил фотографии мужчины из полевого лагеря, как утверждается, вблизи фронта.

Согласно ориентировке, среди сбежавших также был житель Каратузского района Красноярского края Анатолий Серкин. В 2020 году он получил 2,5 года колонии особого режима за кражу ноутбука. Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления.

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