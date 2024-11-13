Американского военного Джека Тейшейру приговорили к 15 годам за утечку секретных данных Пентагона

Американского военного Джека Тейшейру приговорили к 15 годам за утечку секретных данных Пентагона2
- 13.11.2024, 11:15
Обвинение требовало больше.
Суд Бостона приговорил 22-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС США Джека Тейшейру к 15 годам заключения по делу об утечке секретных документов Пентагона. Об этом сообщает Минюст США.
Обвинение требовало для Тейшейры 16,5 года лишения свободы.
Тейшейру признали виновным в хранении и публикации сотен страниц секретной информации о национальной обороне, включая совершенно секретные документы, на онлайн-платформе. Информация, как говорится в релизе Минюста США, была получена из конфиденциальных данных американской разведки, собранных с помощью секретных источников и методов.
Напомним, работая на базе 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в штате Массачусетс, Тейшейра получил доступ к секретным материалам, включая карты, спутниковые снимки и разведданные о союзниках США, а затем размещал эти документы на онлайн-платформе Discord, популярной среди геймеров. Среди документов, которыми он поделился с участниками закрытой группы, была конфиденциальная информация о войне в Украине.