Белорусский вратарь «Вислы» и его жена поделились очень радостной новостью
- 13.11.2024, 11:24
В семье вскоре родится ребенок.
Вратарь краковской «Вислы» Антон Чичкан и его жена Алина поделились очень радостной новостью: в семье вскоре родится ребенок.
О том, что родится мальчик, пара узнала только на клубном стадионе, пишет «Трибуна».
Антон Чичкан перешел в краковскую «Вислу» (второй дивизион) в феврале 2024 года. В мае он выиграл Кубок Польши с «Вислой».
В чемпионате этого года «Висла» находится на 9-м месте во втором дивизионе.