Белорусский вратарь «Вислы» и его жена поделились очень радостной новостью 13.11.2024, 11:24

В семье вскоре родится ребенок.

Вратарь краковской «Вислы» Антон Чичкан и его жена Алина поделились очень радостной новостью: в семье вскоре родится ребенок.

О том, что родится мальчик, пара узнала только на клубном стадионе, пишет «Трибуна».

Антон Чичкан перешел в краковскую «Вислу» (второй дивизион) в феврале 2024 года. В мае он выиграл Кубок Польши с «Вислой».

В чемпионате этого года «Висла» находится на 9-м месте во втором дивизионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com