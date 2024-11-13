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Белорусский вратарь «Вислы» и его жена поделились очень радостной новостью

  • 13.11.2024, 11:24
Белорусский вратарь «Вислы» и его жена поделились очень радостной новостью

В семье вскоре родится ребенок.

Вратарь краковской «Вислы» Антон Чичкан и его жена Алина поделились очень радостной новостью: в семье вскоре родится ребенок.

О том, что родится мальчик, пара узнала только на клубном стадионе, пишет «Трибуна».

Антон Чичкан перешел в краковскую «Вислу» (второй дивизион) в феврале 2024 года. В мае он выиграл Кубок Польши с «Вислой».

В чемпионате этого года «Висла» находится на 9-м месте во втором дивизионе.

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