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В Севастополе взорвали авто с капитаном 1-го ранга Черноморского флота РФ

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  • 13.11.2024, 11:25
  • 1,680
В Севастополе взорвали авто с капитаном 1-го ранга Черноморского флота РФ

Видеофакт.

Во временно оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с военным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Местные каналы отмечают, что взрыв произошел возле супермаркета на проспекте Шевченко. В автомобиле находился мужчина 40-45 лет, ему частично оторвало ноги.

Прокремлевские сообщества пишут, что мужчина был военным и умер.

Предварительно, в авто находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

Так называемый «губернатор» Севастополя Развожаев подтвердил, что был ликвидирован военный РФ.

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