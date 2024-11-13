В Севастополе взорвали авто с капитаном 1-го ранга Черноморского флота РФ

В Севастополе взорвали авто с капитаном 1-го ранга Черноморского флота РФ2
- 13.11.2024, 11:25
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Видеофакт.
Во временно оккупированном Севастополе взорвали автомобиль с военным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Местные каналы отмечают, что взрыв произошел возле супермаркета на проспекте Шевченко. В автомобиле находился мужчина 40-45 лет, ему частично оторвало ноги.
Прокремлевские сообщества пишут, что мужчина был военным и умер.
Предварительно, в авто находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.
Так называемый «губернатор» Севастополя Развожаев подтвердил, что был ликвидирован военный РФ.