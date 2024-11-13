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«Минсктранс» объявил о запуске регулярного рейса в Мюнхен

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  • 13.11.2024, 11:34
«Минсктранс» объявил о запуске регулярного рейса в Мюнхен

Сколько стоит?

«Минсктранс» сообщил о запуске нового международного рейса. Ожидается, что с 6 декабря новый маршрут соединит Минск и один из крупнейших городов Германии – Мюнхен.

В «Минсктрансе» добавили, что маршрут нового рейса будет также проходить через Берлин и Нюрнберг. При этом впервые доехать в Мюнхен можно уже 6 декабря. Планируется, что автобус отправится со столичного автовокзала «Центральный» в пятницу в 12:00 и будет ходить еженедельно.

Обратно, по информации «Минсктранса», автобус стартует 8 декабря и в дальнейшем будет регулярно ходить по воскресеньям. Время отправления – 13:00, а стоимость билетов составляет 450 белорусских рублей.

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