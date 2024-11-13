Стон чайки перед бурей Телеграм-канал «СерпомПо»

13.11.2024, 11:47

Куда же испарилась «консолидация» вокруг курса Путина?

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ и член думского спецоперационного блока КПРФ-ЕР-ЛДПР-СР-«Новые люди» неожиданно уподобился одному из персонажей «Песни о Буревестнике» Максима Горького, взмыв со стоном над скрепными путинскими водами.

Сегодня в Госдуме Зюганов объявил: «Что касается политической системы. Я должен сказать, она у нас неустойчива. ... Я считаю, те, кто занимается политической системой, рискуют у нас в стране. ... Не дай бог случится одно, второе, третье - и посыплется».

Это вам говорит не оппозиционер, «иноагент» или «нежелательный», не «западный эксперт». Это свежий Герой Труда Геннадий Зюганов, соучастник всего того, что творится с 24 февраля и ранее – антизападник, скрепный, сталинист и так далее.

Куда же испарилась «консолидация общества вокруг курса Путина»? Где не раз объявленная «всенародная поддержка» того, что творится? Откуда вдруг возникла «неустойчивость политической системы», которую Зюганов помогал укреплять Путину?

«Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей»,- писал Максим Горький в «Песне о Буревестнике».

Это про Зюганова.

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