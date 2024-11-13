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Могилевчанка нашла в супермаркете шпинат «из будущего»

  • 13.11.2024, 11:46
Могилевчанка нашла в супермаркете шпинат «из будущего»

Белорусы поспорили, можно ли такой продавать.

Жительница Могилева обнаружила в магазине Green шпинат «из будущего». Видео она опубликовала в TikTok, пишет «Зеркало».

«Сегодня 12 ноября 2024 года. Мы находимся в Green. И здесь есть очень классный шпинат „из будущего“. Он сделан 16 ноября, то есть через четыре дня», — рассказала она.

Пользователи в комментариях предположили, что шпинат свежий, «просто когда штамповали немного ошиблись», а также, что «его могут сейчас убрать и выставить 16 числа и все».

Автор видео высказала мнение, что «это брак, и такое продавать нельзя» из-за недостоверной информации о сроках годности.

@yousomnia

Обнаружен шпинат из будущего в ТЦ Green, Могилев

♬ оригинальный звук - Yulia

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