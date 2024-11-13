«Дальше будут кавалерия и велосипеды» 4 13.11.2024, 12:03

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Эксперт рассказал о запасах военной техники в РФ.

Украинские силы продолжают уничтожать российскую технику на поле боя, однако восстановление потерь идет активными темпами. Об этом в интервью «Армия Информ» заявил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, отметив ключевые особенности и сложности оборонного производства РФ в условиях санкций и ограничений.

По оценкам Кевлюка, ежемесячное восстановление танков в России составляет около 150–160 единиц. Из них лишь около 30% составляют новые машины, собранные с нуля, тогда как остальные – это восстановленные танки или техника, снятая с хранения. Темп производства позволяет РФ восстанавливать до 1920 танков в год, что в теории покрывает боевые потери.

В то же время аналитический сайт Oryx оценивает российские потери танков на уровне 3494 единиц за время конфликта, что подчеркивает, что текущие темпы пока позволяют компенсировать эти утраты. Однако российская сторона вынуждена использовать устаревшие образцы, поскольку на фронт отправляются машины 60-х годов выпуска. В то время как украинские силы получают более современные модели от западных союзников.

Проблемы с комплектующими и кадрами

Российская военная промышленность сталкивается с дефицитом критически важных компонентов, включая танковые прицелы и средства ПВО. Ранее Россия закупала оптические прицелы во Франции, однако санкции заставили переключиться на белорусское предприятие «Пеленг», которое способно производить до 145 прицелов «Сосна» и 40 новейших «Сосна-У» ежегодно. Это позволяет поддерживать некоторое количество прицелов в запасе, но уровень производства ограничен.

Особенно сложная ситуация сложилась с производством артиллерийских стволов, где требуется высокоточное оборудование. Россия сталкивается с нехваткой станков для нарезки и сверления стволов, и попытки закупки таких станков через третьи страны пока не позволяют покрыть потребности в артиллерийских системах.

Дефицит квалифицированной рабочей силы также становится значительной проблемой для российского оборонного комплекса, отметил эксперт. В ответ на это в 2023 году в районе «Уралвагонзавода» начали строить зону для привлечения специалистов из числа заключенных.

Противовоздушная оборона и поставки союзникам

Ситуация с производством ПВО также остается сложной. РФ пытается компенсировать дефицит радиоэлектронных компонентов за счет нелегальных поставок, однако это замедляет процесс. А участие российских средств ПВО в помощи союзникам, таким как Иран, добавляет напряженности. Так недавно несколько установок С-300 были переданы Тегерану, но вскоре уничтожены в результате израильской атаки, что требует дополнительных ресурсов на восстановление.

Оценка перспектив российского ОПК

По прогнозам Минобороны Великобритании, запасы российских танков и бронетехники могут быть исчерпаны к осени 2025 года. Кроме того, несмотря на попытки наращивания производства и привлечения белорусских специалистов для ремонта МиГ-29, дальнейшие перспективы выглядят ограниченными.

Таким образом, по мнению Кевлюка, краха оборонного комплекса России ожидать не стоит, но стагнация, связанная с дефицитом компонентов и квалифицированной рабочей силы, неизбежна.

«Британская разведка дает оценку, что противник исчерпает запасы своей бронированной техники — речь идет о танках и боевых бронированных машинах — к осени 2025 года. Дальше, видимо, кавалерия, велосипеды, что там еще может быть… Электросамокаты мы уже видели», — подытожил эксперт.

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