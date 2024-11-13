В Минске продали квартиру почти за миллион долларов 4 13.11.2024, 12:07

2,286

Это самая дорогая сделка в столице за октябрь.

Самая дорогая квартира, проданная в октябре в Минске, обошлась покупателю в 900 тысяч долларов. Она находится в ЖК «Олимпик Парк», пишет Realt.

Находится она в семиэтажном доме 2018 года на улице Ратомская. Это возле заказника и водохранилища Дрозды в Лебяжьем.

Квартира была куплена за 900 тысяч долларов (или 5894 доллара за квадратный метр).

При этом квартира оказалась и с самым дорогим квадратным метром за октябрь.

Это — пентхаус общей площадью 153 квадратных метра, высота потолков — 3,5 метра. А находится она на последнем этаже.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com