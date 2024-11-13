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В Минске продали квартиру почти за миллион долларов

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  • 13.11.2024, 12:07
  • 2,286
В Минске продали квартиру почти за миллион долларов

Это самая дорогая сделка в столице за октябрь.

Самая дорогая квартира, проданная в октябре в Минске, обошлась покупателю в 900 тысяч долларов. Она находится в ЖК «Олимпик Парк», пишет Realt.

Находится она в семиэтажном доме 2018 года на улице Ратомская. Это возле заказника и водохранилища Дрозды в Лебяжьем.

Квартира была куплена за 900 тысяч долларов (или 5894 доллара за квадратный метр).

При этом квартира оказалась и с самым дорогим квадратным метром за октябрь.

Это — пентхаус общей площадью 153 квадратных метра, высота потолков — 3,5 метра. А находится она на последнем этаже.

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