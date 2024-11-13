В Минске продали квартиру почти за миллион долларов

В Минске продали квартиру почти за миллион долларов4
- 13.11.2024, 12:07
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Это самая дорогая сделка в столице за октябрь.
Самая дорогая квартира, проданная в октябре в Минске, обошлась покупателю в 900 тысяч долларов. Она находится в ЖК «Олимпик Парк», пишет Realt.
Находится она в семиэтажном доме 2018 года на улице Ратомская. Это возле заказника и водохранилища Дрозды в Лебяжьем.
Квартира была куплена за 900 тысяч долларов (или 5894 доллара за квадратный метр).
При этом квартира оказалась и с самым дорогим квадратным метром за октябрь.
Это — пентхаус общей площадью 153 квадратных метра, высота потолков — 3,5 метра. А находится она на последнем этаже.