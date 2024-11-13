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Зеленский: Сегодня был эффективный ответ ПВО на комбинированный удар РФ

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  • 13.11.2024, 12:12
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Зеленский: Сегодня был эффективный ответ ПВО на комбинированный удар РФ

Президент Украины раскрыл подробности.

Сегодня, 13 ноября 2024 года, утром был очередной комбинированный удар России по нашим городам, и был эффективный ответ на него от украинской ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

«Сбили российские ракеты, в частности баллистику, крылатые ракеты, атаковавшие Киев, а также дроны. Всего около 90 ударных дронов атаковали Украину. И важно, что у наших сил есть чем защищать страну от российского террора. Благодарен каждому из партнеров, кто помогает. Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставке РЭБ - это, без преувеличения, быть спасителями людей. Каждое такое проявление эффективности нашей ПВО - это сохраненные жизни, защищенная инфраструктура. И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе», - отметил глава украинского государства.

Как сообщалось, сегодня утром войска РФ атаковали Киев ракетами. Впоследствии стало известно, что над Киевом уничтожены несколько крылатых и баллистических ракет и десяток дронов. Разрушений и пострадавших нет.

По данным Воздушных сил Украины, всего было сбиты 37 из 90 БПЛА и 4 ракеты. 47 беспилотников локально потеряно, 2 вылетели из Украины.

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