В Беларуси продукты вырвались в лидеры по росту цен 1 13.11.2024, 12:16

1,668

Удержать их не получается даже госрегулированием.

Месячная инфляция в октябре в Беларуси составила 0,5% к сентябрю, сообщает Белстат. Заметнее всего в прошлом месяце подорожали продукты, пишет «Зеркало».

Продукты в октябре стали дороже на 0,7% к сентябрю, непродовольственные товары и платные услуги — на 0,3%.

Годовая инфляция в октябре составила 5,9% к аналогичному месяцу 2023-го. Заметнее всего подорожали продукты — на 7,2%. Непродовольственные товары за последний год прибавили в цене 4,1%, а платные услуги — 6%.

За 10 месяцев этого года инфляция составила 4,3%.

Чиновники пытаются сдержать рост цен жестким ценовым госрегулированием.

Напомним, ранее Нацбанк также заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. Эксперты также видят в этом риски для нацвалюты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com