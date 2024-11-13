В Беларуси продукты вырвались в лидеры по росту цен

В Беларуси продукты вырвались в лидеры по росту цен1
- 13.11.2024, 12:16
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Удержать их не получается даже госрегулированием.
Месячная инфляция в октябре в Беларуси составила 0,5% к сентябрю, сообщает Белстат. Заметнее всего в прошлом месяце подорожали продукты, пишет «Зеркало».
Продукты в октябре стали дороже на 0,7% к сентябрю, непродовольственные товары и платные услуги — на 0,3%.
Годовая инфляция в октябре составила 5,9% к аналогичному месяцу 2023-го. Заметнее всего подорожали продукты — на 7,2%. Непродовольственные товары за последний год прибавили в цене 4,1%, а платные услуги — 6%.
За 10 месяцев этого года инфляция составила 4,3%.
Чиновники пытаются сдержать рост цен жестким ценовым госрегулированием.
Напомним, ранее Нацбанк также заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. Эксперты также видят в этом риски для нацвалюты.