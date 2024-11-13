Таксисты, не включенные в реестр, пошли на хитрость 6 13.11.2024, 12:25

6,494

Довольны все — и пассажиры, и водители.

С 1 ноября каждый таксист в Беларуси обязан попасть в реестр автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении — без этого работа невозможна. Однако некоторые водители крупнейшего оператора, доминирующего на рынке, сумели найти в юридических тонкостях лазейку, пишет госагентство «Минск-Новости».

Как известно, в популярном приложении вызова такси можно выбрать опцию доставки посылок. При этом стоимость такого заказа будет гораздо дешевле, чем перевозка пассажира. Таким образом водители с пассажирами нашли совместный выход. Все чаще люди вызывают обычное такси, выбирая… доставку. Водителей это тоже устраивает — они могут, не будучи в реестре, совмещать работу в доставке с перевозкой пассажиров. Как говорится, и овцы целы, и волки сыты.

Минский таксист Станислав признается, что так работает уже неделю:

— Многие стали вызывать доставку, использовать ее как такси. Не скрою, я так и работаю. Поймите, чтобы вступить в реестр, нужно потратить около 1000 рублей — на учебные курсы, регистратор в салоне и пр. Поэтому многие «отсеялись». А вы видели, сколько стоит поездка сейчас? Цены выросли в 1,5−2 раза. Пассажиры поняли, что можно ездить по старым ценам, заказывая «доставку». Это работает.

Наш собеседник признался, что в компании знают об этом, но закрывают глаза. Понимают, что иначе водителей будет катастрофически не хватать и цены вырастут еще больше. На вопрос, боится ли он проверок со стороны Транспортной инспекции, Станислав отвечает:

— Конечно, риск есть. Но надо как-то крутиться. Я далеко не единственный. Многие так работают.

Директор минского «Такси 135» Олег Радкевич считает, что это крайне несправедливая ситуация.

— Мы всегда работаем по закону. Даже до введения реестра соблюдали все тонкости законодательства. Одними из первых наши водители вступили в реестр. То, что другие перевозчики и водители действуют незаконно, требует принятия строгих и действенных мер со стороны Транспортной инспекции. Закон должен быть равен для всех. Иначе это уже нарушение справедливой конкуренции, — полагает Олег Радкевич.

Он возмущен и тем, что крупнейший конкурент по-прежнему допускает к поездкам водителей, до сих пор не включенных в реестр.

В пресс-службе Минтранса отметили, что знают о сложившейся ситуации, но пока не готовы дать подробный комментарий.

— Ведется проверка, все прокомментируем позже, — подчеркнули в ведомстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com