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Официальный дилер Opel ликвидирует юрлицо в Беларуси

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  • 13.11.2024, 12:39
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Официальный дилер Opel ликвидирует юрлицо в Беларуси

Компания работала на белорусском рынке с 1994 года.

Официальный дилер автобренда Opel в Беларуси ликвидирует свое юрлицо. Речь идет о компании «Автоцентр РМ Маркет». Информация об этом есть на сайте журнала «Юстиция Беларуси» и в ЕГР.

Минский горисполком зарегистрировал юрлицо «Автоцентр РМ Маркет» в декабре 2004 года, пишет OL. На странице компании на rabota.by указано, что дилер работает на белорусском рынке с 1994 года.

Компанию в 2004 году основали работающий сейчас заместителем директора автомобильного дома «Энергия ГмбХ» Игорь Цякалло (вышел из бизнеса в середине 2006-го), гражданин Германии Фабин Петер Малер (вышел из бизнеса в ноябре 2014-го) и Юлия Малер (вышла из бизнеса в мае 2017 года). В мае 2017 года долю в компании получил сооснователь портала ABW.by, издатель и девелопер Дмитрий Розум (вышел из бизнеса 5 сентября 2023 года). К числу проектов последнего относят столичный ТЦ «Подземный город».

С июня 2014 года по май 2022-го доля в компании была у ООО «Бизнес ФМ», которое находится в ликвидации с 29 мая 2024-го. А с 14 апреля 2022 года по 5 сентября 2023-го доля в «Автоцентре РМ Маркет» принадлежала компании «Гастон Восток», которая также находится в ликвидации с декабря 2023 года. Примечательно, что последняя в мае этого года выставила на продажу вышеупомянутый ТЦ «Подземный город».

С сентября 2023 года 100%-ная доля в ООО «Автоцентр РМ Маркет» — у компании «Верывэл». Она была создана в январе 2023 года в результате реорганизации путем выделения.

До начала ликвидации компаний «Автоцентр РМ Маркет» занимался продажей новых и подержанных автомобилей марки Opel и их обслуживанием. Также компания поставляла автомобили концерна «Дженерал Моторс». В ее сервисном центре работали три поста диагностики и ремонта электроники автомобилей. Сообщалось, что специальное сервисное оборудование «Автоцентра РМ Маркет» сертифицировала немецкая компания «Адам Опель ГмбХ». А 26 июня 2015 года компания открыла автоцентр Opel на 3 тыс. «квадратов» в Минске на проспекте Независимости.

Собственник «Автоцентра РМ Маркет» принял решение о ликвидации юрлица 6 ноября 2024 года. На сайте журнала «Юстиция Беларуси» информация об этом появилась 11 ноября.

Впрочем, это не первая попытка компании уйти в ликвидацию. По данным из ЕГР, собственник принимал решение о ликвидации в мае 2024 года, однако уже в середине июля юрлицо вышло из ликвидации также по решению собственника.

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