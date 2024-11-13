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«Неудача стоила россиянам жизней и техники»

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  • 13.11.2024, 12:41
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«Неудача стоила россиянам жизней и техники»

ВСУ показали, как уничтожают вражескую пехоту.

Украинские защитники продолжают отважно противостоять врагу, нанося ему значительные потери. Так недавно в сети показали, как бойцы ВСУ отразили ночной штурм российских войск.

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили наступающую на их позиции вражескую пехоту и технику. Видео было опубликовано в Telegram-канале Страткома ВСУ.

«Оккупанты потерпели неудачу при попытке штурма позиций бойцов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Неудача стоила россиянам жизней и техники», – говорится в сообщении.

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