«Неудача стоила россиянам жизней и техники»1
- 13.11.2024, 12:41
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ВСУ показали, как уничтожают вражескую пехоту.
Украинские защитники продолжают отважно противостоять врагу, нанося ему значительные потери. Так недавно в сети показали, как бойцы ВСУ отразили ночной штурм российских войск.
Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили наступающую на их позиции вражескую пехоту и технику. Видео было опубликовано в Telegram-канале Страткома ВСУ.
«Оккупанты потерпели неудачу при попытке штурма позиций бойцов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Неудача стоила россиянам жизней и техники», – говорится в сообщении.