БПЛА поразили поразили нефтехранилища Пензенского завода нефтегазового оборудования 1 13.11.2024, 12:57

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Взорван резервуар.

Целых три беспилотника прилетели в российскую Пензу в ночь на 13 ноября. И несмотря на то, что власти РФ очевидно, что отчитались об успешной работе ПВО, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил атаку нефтехранилища завода нефтегазового оборудования. Об этом он написал в Telegram-канале.

По официальной версии оккупантов, БПЛА якобы обнаружили в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе. Как подчеркнул губернатор области, жертв и пострадавших нет, а на месте работают службы экстренного реагирования, чтобы выяснять обстоятельства.

В то же время министерство обороны РФ рассказало о сбитии 3 БПЛА в Пензенской области.

«Также за прошедшую ночь было сбито 29 БПЛА: 7 - над территорией Курской области, 7 - над Белгородской областью, 5 - над Тверской областью, 5 - над Брянской областью, 3 - над Пензенской областью и 2 - над Воронежской областью», - говорится в сообщении.

Однако, по данным Андрющенко, в Монтажном по меньшей мере три БПЛА поразили нефтехранилища Пензенского завода нефтегазового оборудования.

«На месте фиксируют повреждения по меньшей мере одного резервуара», - добавил Андрющенко.

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