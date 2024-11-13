закрыть
13 ноября 2024, среда, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БПЛА поразили поразили нефтехранилища Пензенского завода нефтегазового оборудования

1
  • 13.11.2024, 12:57
  • 1,424
БПЛА поразили поразили нефтехранилища Пензенского завода нефтегазового оборудования

Взорван резервуар.

Целых три беспилотника прилетели в российскую Пензу в ночь на 13 ноября. И несмотря на то, что власти РФ очевидно, что отчитались об успешной работе ПВО, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил атаку нефтехранилища завода нефтегазового оборудования. Об этом он написал в Telegram-канале.

По официальной версии оккупантов, БПЛА якобы обнаружили в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе. Как подчеркнул губернатор области, жертв и пострадавших нет, а на месте работают службы экстренного реагирования, чтобы выяснять обстоятельства.

В то же время министерство обороны РФ рассказало о сбитии 3 БПЛА в Пензенской области.

«Также за прошедшую ночь было сбито 29 БПЛА: 7 - над территорией Курской области, 7 - над Белгородской областью, 5 - над Тверской областью, 5 - над Брянской областью, 3 - над Пензенской областью и 2 - над Воронежской областью», - говорится в сообщении.

Однако, по данным Андрющенко, в Монтажном по меньшей мере три БПЛА поразили нефтехранилища Пензенского завода нефтегазового оборудования.

«На месте фиксируют повреждения по меньшей мере одного резервуара», - добавил Андрющенко.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников