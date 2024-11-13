Родственник Путина оказался автором идеи объединить «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть» 13.11.2024, 13:12

Названа одна из главных причин.

Новый министр энергетики и родственник Владимира Путина по жене попытался объединить три ведущие нефтяные компании в супергиганта наподобие саудовской Saudi Aramco. Одной из причин стало недовольство Сергея Цивилева независимостью нефтяников от его ведомства.

Цивилев предложил Путину схему, предполагающую национализацию «Лукойла» и ужесточение контроля государства над «Роснефтью» и «Газпром нефтью» путем их объединения в одну компанию, рассказали Financial Times четыре высокопоставленных представителя энергетического сектора России. Такое слияние стало бы крупнейшим переделом нефтяного сектора страны с 1990-х гг. и привело бы к появлению второй по величине нефтяной компании мира после Saudi Aramco.

По словам источников FT, Цивилев внес свое предложение в октябре на первой встрече с Путиным в должности министра, которую он занимает полгода. Однако Путин не дал добро на проработку идеи. Он «сказал что-то вроде «подумаем», это его обычный подход, чтобы оставаться над схваткой и посмотреть, как развивается ситуация», сказал один из источников газеты.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что в Кремле обсуждают возможность поглощения «Роснефтью» «Лукойла» и «Газпром нефти». По словам источников WSJ, в Москве надеются, что объединенная компания сможет эффективнее противостоять санкционному давлению Запада, которое затрудняет экспорт, замедляет запуск новых проектов и осложняет процесс финансовых расчетов. Хотя переговоры о слиянии начались в контексте войны в Украине, они также направлены на подготовку России к возможному потеплению экономических отношений с Западом после завершения боевых действий, уточнили собеседники издания.

Два бывших нефтяных топ-менеджера, однако, сказали FT, что крупная объединенная компания, наоборот, станет более легкой мишенью для санкций. Противостоять санкционному давлению и обходить западные ограничения легче через отдельные компании и зарубежные трейдинговые фирмы, отметили аналитики «Финама».

По словам одного человека, проинформированного о дискуссии о мегаслиянии, одно из объяснений заключается в том, что «Роснефть» и «Газпром нефть» получат доступ к зарегистрированной в ОАЭ трейдинговой компании «Лукойла» Litasco Middle East DMCC. Она является одним из крупнейших торговцев российской нефтью, и контроль над ней позволит Кремлю осуществлять надзор за зарубежными финансовыми потоками. Однако бывший менеджер «Роснефти» и два бывших отраслевых топ-менеджера говорят, что ей не нужны дополнительные возможности для трейдинга, так как она и без того уже создала за рубежом разветвленную сеть торговых фирм после начала войны в Украине.

По словам еще одного бывшего высокопоставленного работника нефтяного сектора, новый министр «обнаружил, что он, в целом, отрасли не интересен»:

В нефтяной промышленности это обычная ситуация, где руководители компаний действуют независимо, а роль министра – более техническая. [Цивилев же] решив использовать семейные связи, сделал боссу предложение: давайте упростим систему; ситуация экстренная, отечество в опасности.

Цивилев, шесть лет проработавший губернатором Кемеровской области, был назначен на пост министра энергетики в мае. А в июне Путин назначил заместителем министра обороны его жену и свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву. К тому моменту она уже более года возглавляла фонд «Защитники Отечества», который оказывает помощи ветеранам войны в Украине, участникам боев в Донбассе (с 2014 г.) и семьям погибших военных.

Согласно расследованию «Агентства», семья Цивилевых получила при Путине гигантскую финансовую поддержку от государства для своей угольной компании «Колмар» (не менее 11 млрд руб. из бюджета в виде помощи, еще 4 млрд руб. в виде льготного кредита, компания была освобождена от многих налогов). «Президент страны отдал своей семье огромный бизнес, а следом и целый регион с 2,6 миллионами жителей», – описывает историю с «Колмаром» «Агентство».

На встрече Путина с Цивилевым в качестве возможного руководителя новой мегакомпании был назван нынешний гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, говорят источники FT. Но, по их словам, главы компаний выступают против сделки. У Дюкова есть административный ресурс в виде прямого выхода на Путина, к тому же «Газпром нефть» остается одной из самых передовых и коммерчески прибыльных в отечественной нефтяной отрасли, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Поглотить «Лукойл», по его словам, также будет сложно, учитывая, что у него тысячи частных акционеров.

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