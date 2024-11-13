закрыть
13 ноября 2024, среда, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Родственник Путина оказался автором идеи объединить «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть»

  • 13.11.2024, 13:12
Родственник Путина оказался автором идеи объединить «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть»

Названа одна из главных причин.

Новый министр энергетики и родственник Владимира Путина по жене попытался объединить три ведущие нефтяные компании в супергиганта наподобие саудовской Saudi Aramco. Одной из причин стало недовольство Сергея Цивилева независимостью нефтяников от его ведомства.

Цивилев предложил Путину схему, предполагающую национализацию «Лукойла» и ужесточение контроля государства над «Роснефтью» и «Газпром нефтью» путем их объединения в одну компанию, рассказали Financial Times четыре высокопоставленных представителя энергетического сектора России. Такое слияние стало бы крупнейшим переделом нефтяного сектора страны с 1990-х гг. и привело бы к появлению второй по величине нефтяной компании мира после Saudi Aramco.

По словам источников FT, Цивилев внес свое предложение в октябре на первой встрече с Путиным в должности министра, которую он занимает полгода. Однако Путин не дал добро на проработку идеи. Он «сказал что-то вроде «подумаем», это его обычный подход, чтобы оставаться над схваткой и посмотреть, как развивается ситуация», сказал один из источников газеты.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщила, что в Кремле обсуждают возможность поглощения «Роснефтью» «Лукойла» и «Газпром нефти». По словам источников WSJ, в Москве надеются, что объединенная компания сможет эффективнее противостоять санкционному давлению Запада, которое затрудняет экспорт, замедляет запуск новых проектов и осложняет процесс финансовых расчетов. Хотя переговоры о слиянии начались в контексте войны в Украине, они также направлены на подготовку России к возможному потеплению экономических отношений с Западом после завершения боевых действий, уточнили собеседники издания.

Два бывших нефтяных топ-менеджера, однако, сказали FT, что крупная объединенная компания, наоборот, станет более легкой мишенью для санкций. Противостоять санкционному давлению и обходить западные ограничения легче через отдельные компании и зарубежные трейдинговые фирмы, отметили аналитики «Финама».

По словам одного человека, проинформированного о дискуссии о мегаслиянии, одно из объяснений заключается в том, что «Роснефть» и «Газпром нефть» получат доступ к зарегистрированной в ОАЭ трейдинговой компании «Лукойла» Litasco Middle East DMCC. Она является одним из крупнейших торговцев российской нефтью, и контроль над ней позволит Кремлю осуществлять надзор за зарубежными финансовыми потоками. Однако бывший менеджер «Роснефти» и два бывших отраслевых топ-менеджера говорят, что ей не нужны дополнительные возможности для трейдинга, так как она и без того уже создала за рубежом разветвленную сеть торговых фирм после начала войны в Украине.

По словам еще одного бывшего высокопоставленного работника нефтяного сектора, новый министр «обнаружил, что он, в целом, отрасли не интересен»:

В нефтяной промышленности это обычная ситуация, где руководители компаний действуют независимо, а роль министра – более техническая. [Цивилев же] решив использовать семейные связи, сделал боссу предложение: давайте упростим систему; ситуация экстренная, отечество в опасности.

Цивилев, шесть лет проработавший губернатором Кемеровской области, был назначен на пост министра энергетики в мае. А в июне Путин назначил заместителем министра обороны его жену и свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву. К тому моменту она уже более года возглавляла фонд «Защитники Отечества», который оказывает помощи ветеранам войны в Украине, участникам боев в Донбассе (с 2014 г.) и семьям погибших военных.

Согласно расследованию «Агентства», семья Цивилевых получила при Путине гигантскую финансовую поддержку от государства для своей угольной компании «Колмар» (не менее 11 млрд руб. из бюджета в виде помощи, еще 4 млрд руб. в виде льготного кредита, компания была освобождена от многих налогов). «Президент страны отдал своей семье огромный бизнес, а следом и целый регион с 2,6 миллионами жителей», – описывает историю с «Колмаром» «Агентство».

На встрече Путина с Цивилевым в качестве возможного руководителя новой мегакомпании был назван нынешний гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, говорят источники FT. Но, по их словам, главы компаний выступают против сделки. У Дюкова есть административный ресурс в виде прямого выхода на Путина, к тому же «Газпром нефть» остается одной из самых передовых и коммерчески прибыльных в отечественной нефтяной отрасли, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Поглотить «Лукойл», по его словам, также будет сложно, учитывая, что у него тысячи частных акционеров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников