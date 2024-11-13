Под Торецком ВСУ применяют сверхмощную пушку со снарядами из США 13.11.2024, 13:23

Когда она стреляет, вся земля вокруг содрогается.

Украинская армия применила в боях под Торецком сверхмощную советскую пушку со снарядами из США.

Как сообщает корреспондент BILD Бьорн Штрицель, который побывал на позициях ВСУ вблизи города Торецк, недавно ВСУ ввели в бой сверхмощную самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7 «Пион» массой 60 тонн со стволом 12 метров. Это самая тяжелая пушка в мире из действующих. Ее разработали в СССР 1960-е для уничтожения бетонных укреплений противника.

«Пиону» нужны снаряды калибра 203 мм, каждый массой 100 кг. Как пишет издание, весной 2022 года ВСУ быстро израсходовали эти боеприпасы из советских запасов, поэтому эти САУ отвели от линии фронта. Недавно украинцам поставили снаряды из США нужного калибра. Американцы производили их в 1950-е и 1960-е для своих пушек М110 и М115.

Артиллеристы ВСУ запускают «Пион» еще до поступления приказа о стрельбе. Офицер Ростислав объяснил:

«Она (машина - ред.) должна достичь рабочей температуры».

Как только отдан приказ, артиллеристы выбегают из укрытия и выводят «Пион» на огневую позицию. Выдвигается откидная плита-сошник, упирающаяся в землю, чтобы поглотить сильнейшую отдачу. Когда «Пион» стреляет, вся земля вокруг содрогается, отмечает Штрицеля.

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