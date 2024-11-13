Белорусы удивились фланелевым халатам «из СССР» в продаже
- 13.11.2024, 13:23
Но оказалась, что у них немало фанатов.
Фланелевые халаты из хлопка — традиционный ассортимент белорусских магазинов на протяжении десятилетий. Они встречаются в продаже и сегодня. Недавно на эту продукцию и цены на нее обратила внимание блогерша, она разместила ролик в TikTok. Комментаторы отреагировали по-разному: одни считают, что это «трэш и ужас для бабушек», другие отмечают, что любят такую одежду и нужна она не только людям почтенного возраста. Журналист «Зеркала» как потенциальный покупатель позвонил производителю и поинтересовался, почему бы им не начать выпускать одежду из другой ткани (оказывается с этим есть проблемы).
— Скажите мне уже кто-нибудь: где они берут эти ткани? Какой-то трэш! — показала блогерша женские халаты, которые плотно висели на вешалках в магазине.
В объектив попали цены на некоторую одежду: фланелевая блуза стоила больше 51,44 рубля, два халата — за 33,41 рубля и второй стоил более 70 рублей.
В комментариях авторка отметила, мол, хорошо бы из такой ткани сделать только вставку на одежде, но полностью вещь такой расцветки — это «кровь из глаз».
@ph_ksusha Хороший вкус у дизайнера 😂 БаленсиаГа умрет от зависти 😅 #беларусь #купляйцебеларускае #люкс #тяжелыйлюкс #зробленаўбеларусі ♬ Хороший вкус - Uspenskayalubov_official
Под роликом пользователи оставили больше 1000 комментариев. Многие не согласились с блогершей и отметили, что очень любят мягкую фланель и с удовольствием покупают такую одежуд себе или близким. Вот отзывы от таких людей:
• «Моя бабушка рада, когда я ей такой халат покупаю».
• «Очень красивые домашние халаты. Мне 49 лет, я живу в ЕС 20 лет. У меня достаток выше среднего, и я много чего из одежды могу себе позволить. В этом году была в Беларуси и купила такой халат для дома. Он удобный и натуральный».
• «А моя мама с удовольствием такие халаты носит. Главное — натуральный хлопок. Кому не нравится, проходим мимо, чего фыркать».
• «Качество хорошее, теплые, расцветка веселая. С удовольствием хожу на даче».
• «А я б хотела, они удобные, тепленькие, выглядишь в них как матрешка. Не для красоты, конечно, но поваляться на диване нормально».
• «Молодым, понятно, не нравится, а с возрастом лишь бы было тепло и удобно просовывать руки, да чтоб не терло, не давило и легко было. Так что, молодежь, на свою одежду смотрите».
• «А байковую рубашечку прекрасненько одеть на даче. Комары и мошки не покусают, при жаре фильтруется тепло, вечером согревает. Мягенькая, приятненькая, нет синтетики».
• «Мне нравится, я бы себе купила. Яркие, цветные, веселенькие домашние халатики. А как надо дома ходить? В однотонных серых и коричневых?»
Другая часть комментаторов отмечала, что им не нравится принт на ткани, из которой сшита одежда. Мол, десятилетия проходят, а расцветка халатов остается той же. Если уж и нравится фланель, то лучше купить отрез красивой ткани и сшить халат дома. Или приобрести готовый, выпущенный другим производителем.
Вот какие критические отзывы писали:
• «Неужели это еще где-то шьют? Или осталось с доперестроечных времен, что по талонам не раскупили?»
• «Наша легонькая промышленность тяжелее любого танка, просто застыли в СССР. Кто это купит?»
• «Такое могут производить только в Беларуси, да к тому же и цены загнуть до предела. В таком ни плясать, ни хоронить. Глава легпрома сама такое не наденет, а народу и так сгодится».
• «Где взять столько бабушек 80+, чтобы это носили?»
• «Мне 65 лет, вы знаете, мне он даром не нужен. А если бы мне это подарили, я бы обиделась, ужас».
• «Лучше скажите, где они берут эти краски. Это только в лес одеваться, чтобы не потеряться. И еще пугало делать в огород».
• «Думаю, это стратегические запасы с советских времен».
• «Модель — прощай молодость».
«С расцветками большие проблемы не только в Беларуси». Что говорит производитель
В ролике в TikTok была показана одежда, выпущенная на фабрике «Нить» из Орши. Это предприятие от «Белорусского общества глухих». На сайте производителя отмечено, что они постоянные лауреаты конкурса «Лучшие товары», а также в прошлом году получили награду за успехи в импортозамещении.
Корреспондент «Зеркала» как потенциальный покупатель позвонил на фабрику и уточнил у заместителя директора, не планирует ли предприятие выпуск одежды из других материалов и иных расцветок, а не только из фланели и похожего фасона.
— А вы можете предложить, где взять не устаревшую фланель? У нас был ХБК (Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, или БПХО. — Прим. ред.), но сейчас он ничего не выпускает. В России тоже практически ничего не выпускают. Эта ткань ввозится из Узбекистана, но у них там только такие расцветки. Они только при заказе от 100 тысяч метров могут поменять расцветки, для Беларуси это много, мы продадим это за 50 лет, — сообщил Геннадий Лобанов, первый заместитель директора — главный инженер фабрики.
Собеседник отметил, что фланель из стопроцентного хлопка производителю взять больше негде. Конечно, можно попробовать шить халаты из синтетики, «но покупатели ее не любят».
— С расцветками большие проблемы не только в Беларуси, но и в России. Если бы можно было их поменять, то мы бы с удовольствием это сделали. Раньше мы возили из Китая, но сейчас с этим проблема, — отметил мужчина.
На уточнение, что на тех же маркетплейсах продают более «веселые» фланелевые халаты, Геннадий Лобанов заявил, что, значит, там не чистый хлопок, а с примесью синтетических волокон.
— На том же Wildberries можно продавать все, что угодно. Даже то, что у нас нельзя выпускать. Например, синтетическое постельное белье из полиэстера 100% в Беларуси можно продавать, а на нашем предприятии его выпускать нельзя.
Геннадий Лобанов добавил, что спрос на произведенные у них халаты хороший, «их берут, и очень много».
— Их приобретает даже молодежь — и летом, и зимой, после бани его очень хорошо надеть. Я сам ношу мужскую фланелевую сорочку — хлопок, комары не прокусывают. Вам еще надо лет 20 пожить, вы тоже будете покупать. Дай бог, чтобы когда вам будет лет 70, хлопок настоящий еще можно было бы найти.