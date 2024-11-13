СБУ взорвала начальника штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ 12 13.11.2024, 13:32

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Капитан 1-го ранга руководил обстрелами украинских городов.

В Службе безопасности Украины подтвердили ликвидацию руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе капитана 1-го ранга Валерия Транковского.

В СБУ отметили, что уничтожение военного преступника, причастного к обстрелам Украины, совершено силами Службы: он скончался от кровопотери после подрыва автомобиля.

В частности, Транковский причастен к обстрелу Винницы в июле 2022 года, в результате которого погибли 29 украинцев. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в СБУ.

Источники OBOZ.UA утверждают, что подрыв во временно оккупированном Севастополе утром 13 ноября автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Валерия Транковского является результатом успешной спецоперации СБУ.

В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови.

На совести Транковского также неоднократные удары по Одессе и другим мирным украинским городам, а также оборванные российскими ракетами десятки жизней украинцев.

«Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев войны», – отмечает источник.

Российские пропагандисты утверждают, что перед подрывом автомобиля за Транковским следили в течение семи дней. Самодельное взрывное устройство, заложенное под дно автомобиля, было активировано дистанционно.

«Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою бесславную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Расплата за злодеяние – это только вопрос времени. Ни один оккупант и убийца не может чувствовать себя в безопасности, где бы он не находился», – подчеркнул источник в СБУ.

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