Решение белорусско-швейцарского стартапа попало в популярную программу для дизайнеров 13.11.2024, 13:42

Сейчас стартап работает в альфа-режиме.

Компания SketchUp добавила решение белорусско-швейцарского стартапа Identic в свой магазин приложений. Как сообщили Office Life в Identic, таким образом более 40 млн пользователей программы в мире могут загружать в нее изображения предметов интерьера и с помощью ИИ генерировать 3D-объекты.

Полученные модели можно использовать для 3D-дизайна и архитектурного проектирования.

Сейчас стартап работает в альфа-режиме. Первые пять моделей можно сгенерировать бесплатно, а затем придется заплатить $15 за создание 100 моделей. По словам разработчиков, на загрузку изображения и его обработку уходит до 2 минут. Пока можно сгенерировать один 3D-объект, а к январю планируется обучить ИИ на 50 тыс. моделей и запустить бета-версию с возможностью единоразово генерировать 10−20 картинок в течение 15 секунд.

На прошлой неделе представители Identic презентовали свое решение в главном офисе SketchUp в городе Уэстминстере штата Колорадо. На презентацию были приглашены всего пять проектов со всего мира.

Изначально мы делали исключительно b2b-продукт, помогая генерировать 3D-модели предметов интерьера для e-commerce клиентов. Однажды начали замечать, что таких моделей генерировалось больше, чем у нас заказывают. Оказалось, что дизайнеры нашли наш проект, сами выгоняли 3D-объекты и вставляли их в программу SketchUp. После этого мы договорились о коллаборации», — рассказала основательница проекта Ксения Вогт.

Летом этого года швейцарские бизнес-ангелы инвестировали в стартап $70 тыс. на стадии pre-seed. Кроме этого, он взял грант от регионального исследовательского фонда, хай-тек-центра и швейцарского фонда инновационного развития. В итоге Identic получил доступ к разработке своего решения на суперкомпьютере ALPS, а также консультациям у локальных экспертов и ученых из швейцарского университета прикладных наук FHNW и высшей технической школы ETH.

SketchUp — программа для 3D-дизайна и архитектурного проектирования с более чем 40 млн пользователей. Ее купила Google в 2006 году, а затем в 2012-м продала компании Trimble Navigation.

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