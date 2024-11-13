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Такого еще не было: эксперт рассказал, сколько солдат РФ погибло всего за сутки

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  • 13.11.2024, 13:47
  • 7,344
Такого еще не было: эксперт рассказал, сколько солдат РФ погибло всего за сутки

Установлен абсолютный рекорд.

Военный эксперт и координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил в своем Telegram-канале о новом рекорде в количестве потерь среди российских оккупантов.

По его данным, 11 ноября был установлен абсолютный рекорд: 1 950 погибших российских военных за сутки. Ничего подобного прежде не случалось. Такие потери связаны со спешкой и наступательными действиями со стороны российских войск, которые сопровождаются огромными потерями в личном составе.

Несмотря на масштаб этих потерь, событие прошло практически незамеченным, вероятно, из-за того, что вскоре этот рекорд может быть снова превзойден, добавляет эксперт.

На диаграмме хорошо видно, что в течение последнего месяца потери российских военных резко подскочили.

Военные аналитики считают, что Россия спешит перед вступлением в должность избранного в США президента Трампа, который обещал быстро закончить войну.

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