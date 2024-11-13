От Алтая до Саратова: Казахстан захотел вернуть земли РФ в свой состав 9 13.11.2024, 13:57

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Опубликовано заявление.

Бывший депутат казахстанского парламента Уалихан Кайсаров заявил, что часть российских территорий имеет казахские корни и должна вернуться в состав Казахстана. В своем выступлении он вспомнил исторические факты и перечислил российские регионы, которые, по его мнению, были заселены казахами, пишет «Главред».

«Сама Россия, Сибирь, Московия до Венгрии были территориями Чингисхана. Тот же Новосибирск - это Новай-Сивир, наши казахские земли. Тюмень это Темен. Оренбург - это Оринбор, он был столицей казахского государства. Курган - это Хургал. Саратов - это Сарытау. Не Астрахань - это Астар-Хан. Не Омск - а Омбы», - заявил он.

Кайсаров подчеркнул, что эти земли нужно вернуть в Казахстан ради исторической справедливости.

Также он отметил, что многие названия этих городов адаптированы с казахского, а Оренбургская область была передана России в 1920-х годах в качестве подарка.

По мнению Кайсарова, Россия, как государство с искусственно сформированными границами, в течение долгого времени эксплуатирует ресурсы многих народов и республик, в частности казахов. Некоторые территории современной России, считает он, попали под ее контроль случайно.

Он вспомнил и об украинской Кубани, которая в начале XX века оказалась под властью России, но до сих пор там сохраняются украинские языковые традиции.

Кайсаров призвал казахов добиваться возвращения исторических земель.

Реакция экспертов на заявление Кайсарова

Российский аналитик Анатолий Несмиян отметил, что подобные заявления со стороны соседей России являются своеобразным ответом на российскую реваншистскую риторику. По его мнению, если российские власти используют исторические карты для обоснования территориальных претензий, то подобные взгляды могут стать популярными и среди других государств.

Несмиян напомнил о Хельсинкском акте 1975 года, который утвердил нерушимость послевоенных границ в Европе. Он также вспомнил, что распад Югославии и Советского Союза создал «серую зону», где административные границы стали международными государственными границами. До начала 2022 года этот принцип действовал, хоть и с определенными ограничениями, но обеспечивал мирное сосуществование.

По мнению аналитика, нынешний рост территориальных претензий на исторической основе требует пересмотра подходов в международной политике.

Несмиян подчеркнул, что для стабильного сосуществования важно отказаться от оправдания территориальных претензий исторической справедливостью.

Военный и эксперт Кирилл Сазонов увидел в таких заявлениях определенную роль Китая.

«А теперь вспомним, что Казахстан от всех претензий России защитился очень надежным «китайским зонтиком». Там в стране много китайских инвестиций, большие интересы. И когда в Кремле кто-то необдуманно ляпнул о том, что «Казахстан после Украины следующий», в Пекине мягко, но понятно «обложили горячую голову». Гибридная война - она бывает разная. В Крыму и на Донбассе российские оккупанты прикрывались местными коллаборационистами. А в Сибири Китай может формально прикрыться Казахстаном. И потом предлагать свою площадку для переговоров о справедливом мире», - отметил Сазонов.

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