Россия сбросила на свои территории 3,5 тысячи бомб 13.11.2024, 14:06

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За сто дней Курской операции ВСУ.

Операция Сил обороны Украины в Курской области длится 100 дней. За это время враг 11 578 раз обстрелял собственную территорию.

Об этом сообщает оперативное командование «Север».

Как отметили в ВСУ, равняя с землей свои же населенные пункты и убивая своих граждан, россияне сбросили на собственную землю 3243 управляемых авиационных бомб и 356 неуправляемых авиационных ракет.

Кроме того, россияне за сто дней сбросили на свои территории 2462 взрывных устройства из дронов, применили 2175 FPV-дронов.

В свою очередь украинские воины сожгли десятки единиц бронетехники и уничтожили сотни врага на Курском направлении.

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