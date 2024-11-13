Россия сбросила на свои территории 3,5 тысячи бомб
- 13.11.2024, 14:06
- 1,284
За сто дней Курской операции ВСУ.
Операция Сил обороны Украины в Курской области длится 100 дней. За это время враг 11 578 раз обстрелял собственную территорию.
Об этом сообщает оперативное командование «Север».
Как отметили в ВСУ, равняя с землей свои же населенные пункты и убивая своих граждан, россияне сбросили на собственную землю 3243 управляемых авиационных бомб и 356 неуправляемых авиационных ракет.
Кроме того, россияне за сто дней сбросили на свои территории 2462 взрывных устройства из дронов, применили 2175 FPV-дронов.
В свою очередь украинские воины сожгли десятки единиц бронетехники и уничтожили сотни врага на Курском направлении.