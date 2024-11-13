Путина и Шойгу сольют и не пожалеют

Путина и Шойгу сольют и не пожалеют1
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 13.11.2024, 14:15
- 2,828
Навеяно Севастополем.
В Севастополе сегодня взорвали автомобиль капитана I ранга, руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Валерия Транковского. Вам он погиб в результате взрыва.
Очевидная мысль, которая приходит в голову - если так легко смогли устранить высокопоставленного и важного военного, то насколько просто будет устранить всякую мелочь, вроде визгливых военкоров, призывающих к массовым убийствам и геноциду?
Путина и Шойгу не убьют. А вот их очевидно сольют и не пожалеют.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»