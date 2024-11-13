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Путина и Шойгу сольют и не пожалеют

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 13.11.2024, 14:15
  • 2,828
Путина и Шойгу сольют и не пожалеют

Навеяно Севастополем.

В Севастополе сегодня взорвали автомобиль капитана I ранга, руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Валерия Транковского. Вам он погиб в результате взрыва.

Очевидная мысль, которая приходит в голову - если так легко смогли устранить высокопоставленного и важного военного, то насколько просто будет устранить всякую мелочь, вроде визгливых военкоров, призывающих к массовым убийствам и геноциду?

Путина и Шойгу не убьют. А вот их очевидно сольют и не пожалеют.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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