Путина и Шойгу сольют и не пожалеют 1 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

13.11.2024, 14:15

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Навеяно Севастополем.

В Севастополе сегодня взорвали автомобиль капитана I ранга, руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Валерия Транковского. Вам он погиб в результате взрыва.

Очевидная мысль, которая приходит в голову - если так легко смогли устранить высокопоставленного и важного военного, то насколько просто будет устранить всякую мелочь, вроде визгливых военкоров, призывающих к массовым убийствам и геноциду?

Путина и Шойгу не убьют. А вот их очевидно сольют и не пожалеют.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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