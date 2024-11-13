закрыть
13 ноября 2024, среда, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нефтебазу в Пензе после удара дронов показали на видео

  • 13.11.2024, 14:30
  • 2,698
Нефтебазу в Пензе после удара дронов показали на видео

Расстояние от города до границы с Украиной составляет более 700 км.

Дроны атаковали нефтехранилище в российской Пензе 13 ноября. На нефтебазе поврежден резервуар.

Об этом сообщает Astra.

Как отмечается, этой ночью в Пензенскую область РФ долетели дроны. Губернатор российского региона заявил, что область атаковали три беспилотника. Чиновник утверждал, что дроны якобы упали в лесном массиве и никто не пострадал.

Однако в сети сообщают, что дроны атаковали нефтехранилище «Комбинат Утес Росрезерва». Он находится в Пензе (поселок Монтажный). РосСМИ опубликуют кадры поражения резервуара на территории нефтебазы.

Известно, что «Комбинат Утес Росрезерва» занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки.

Город Пенза находится в западной части России. В городе проживает около полумиллиона человек. Расстояние от Пензы до границы с Украиной составляет более 700 км.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников