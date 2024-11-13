Нефтебазу в Пензе после удара дронов показали на видео
- 13.11.2024, 14:30
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Расстояние от города до границы с Украиной составляет более 700 км.
Дроны атаковали нефтехранилище в российской Пензе 13 ноября. На нефтебазе поврежден резервуар.
Об этом сообщает Astra.
Как отмечается, этой ночью в Пензенскую область РФ долетели дроны. Губернатор российского региона заявил, что область атаковали три беспилотника. Чиновник утверждал, что дроны якобы упали в лесном массиве и никто не пострадал.
Однако в сети сообщают, что дроны атаковали нефтехранилище «Комбинат Утес Росрезерва». Он находится в Пензе (поселок Монтажный). РосСМИ опубликуют кадры поражения резервуара на территории нефтебазы.
Известно, что «Комбинат Утес Росрезерва» занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки.
Город Пенза находится в западной части России. В городе проживает около полумиллиона человек. Расстояние от Пензы до границы с Украиной составляет более 700 км.