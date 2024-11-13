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Айтишник из Докшиц долго не мог понять, что общается с мошенниками

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  • 13.11.2024, 14:22
  • 1,712
Айтишник из Докшиц долго не мог понять, что общается с мошенниками

В итоге он лишился крупной суммы денег.

Айтишник из Докшиц мечтал заработать на разнице курсов криптовалют, но стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

По данным милиции, 35-летний житель районного центра познакомился с девушкой в социальной сети. В переписке она рассказала, что знает, как преуспеть в заработке на криптовалюте. Собеседница скинула мужчине контакты «специалиста» и ссылку на криптобиржу.

Вскоре с айтишником связался «консультант», который предложил за небольшой процент проделать всю работу по увеличению цифровых активов. На фишинговом сайте начинающему инвестору создали кабинет, а затем указали номера криптокошельков, которые необходимо было пополнять.

За несколько месяцев пострадавший совершил более 40 транзакций на сумму свыше 37 тысяч рублей в эквиваленте. В какой-то момент ему продемонстрировали прибыль в 100 тысяч долларов. Но когда он попытался вывести часть денег, узнал, что нужно заплатить «комиссию». После сообщения о том, что нужно перечислить еще несколько тысяч долларов за «аудит», житель Докшиц понял, что стал жертвой мошенников и пошел в милицию.

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