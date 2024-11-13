Мания величия Игоря Ивановича Михаил Крутихин, The Moscow Times

13.11.2024, 14:40

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Намерение в Москве поспешили отвергнуть, но «осадочек остался».

Сославшись по обыкновению на анонимные источники, американская газета Wall Street Journal сообщила, что российской руководство якобы вынашивает план создания нефтяной компании – гиганта за счет поглощения «Роснефтью» двух эффективных и прибыльных компаний: «Газпром нефти» и «Лукойла»

Это намерение в Москве поспешили отвергнуть, но «осадочек остался».

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин имеет репутацию инициатора планов по созданию государственной нефтегазовой суперкомпании. В начале 2000-х годов, например, он всерьез предлагал слить «Газпром» с «Роснефтью». А потом, когда ему досталась в управление «Роснефть», уже поглотившая ЮКОС, он последовательно добавил себе массу прибыльных активов – за счет недружественных поглощений (назовем это так, потому что трудно назвать дружественным домашний арест Владимира Евтушенкова) «Удмуртнефти», ТНК-ВР, «Башнефти» (принадлежавшей «Системе» Евтушенкова) и так далее. Для финансирования этих сделок, проводившихся с мощным воздействием пресловутого «административного ресурса», то есть давних дружеских отношений с Путиным, Сечин даже влез в долги к китайцам, когда на счетах «Роснефти» кончились деньги. И до сих пор, кстати, не расплатился.

С учетом мегаломании Сечина никакие сообщения о его планах раздуть «Роснефть» нельзя сбрасывать со счетов, хотя на пути описанных Wall Street Journal поглощений есть крупные проблемы. «Газпром нефть» формально входит в орбиту «Газпрома», хотя у ее руководителя Александра Дюкова тоже есть тот самый «административный ресурс» в виде прямого выхода на Путина; да к тому же компания остается одной из самых передовых и коммерчески прибыльных в отечественной нефтяной отрасли. Трудно представить, что Дюков без боя отдаст свое детище Сечину, который «прославился» такими аферами, как чудовищно дорогой и абсолютно бесперспективный проект «Восток ойл». Сменить цивилизованную коммерческую деятельность на вульгарный распил бабла руководитель «Газпром нефти» вряд ли хочет.

«Лукойл» тоже может оказаться не по зубам Игорю Ивановичу. Это не государственная, а частная коммерческая компания с тысячами акционеров и эффективным менеджментом. В отличие от «Роснефти», которая по воле ее руководителя затевает заведомо провальные проекты, позволяющие ее главе «осваивать» выделенные на их реализацию гигантские средства по мере их поступления и не брать в расчет сомнительное будущее, «Лукойл» не раз отвергал настоятельные просьбы правительственных чиновников и не инвестировал в проекты, которые имели внутреннюю норму доходности ниже 16%.

Чтобы поглотить компанию с разветвленной структурой законных собственников, Сечину придется прибегнуть к жестким нерыночным методам. Конечно, в условиях неправового российского государства, где вместо законов чиновный произвол, от конфискации и экспроприации не защищен никто, а о деловой репутации в Москве никто особо не тревожится. Тем не менее, захват контроля над «Лукойлом» потребует больших усилий и хотя бы видимости соблюдения законов.

Что касается возможных целей такого поглощения и выбранного для этого момента, то здесь можно предположить наличие весомой мотивации и у Сечина, и у Путина.

Описанный американской газетой сценарий производит впечатление какой-то спешки. Учитывая особенности деятельности Сечина на посту руководителя «Роснефти», можно предположить, что перевод под его управление двух больших и прибыльных нефтяных компаний должен значительно расширить базу злоупотреблений.

По образцу проекта «Восток ойл» новая гигантская корпорация может инициировать какую-нибудь программу, которая не имеет никаких перспектив успеха даже в отдаленном будущем, но потребует огромных финансовых ресурсов – от собственных средств нынешних «Лукойла» и «Газпром нефти» до государственного участия в финансировании за счет бюджета и Фонда национального благосостояния. Это может быть, например, план освоения запасов нефти в так называемой баженовской свите – геологической структуре, где нефти много, но для ее извлечения коммерческие технологии пока не придуманы.

Принцип знакомый: в госкомпании доход чиновников-руководителей формируется в процесс освоения выделяемых средств, а не как следствие эффективного управления сложными, но окупаемыми проектами. Госкомпания типа «Роснефти» – это вам не коммерческая структура, которой приходится отчитываться перед акционерами, а затемненная контора, контроль за которой осуществляют не независимые аудиторы, а приятель в Кремле.

Вспомним, что причитающимися государству дивидендами «Роснефти» распоряжается напрямую Путин через компанию-прокладку «Роснефтегаз».

Да, но почему такая спешка? Здесь просматривается несколько возможных причин.

Во-первых, у Сечина наверняка есть понимание крайне неудобного положения, в котором оказалась сегодня российская нефтяная отрасль. При нынешних ценах на нефть и в нынешних налоговых условиях запасов коммерчески рентабельной нефти в стране осталось лет на восемь, а в случае падения цен (чего обещает добиться избранный президент США Дональд Трамп) этот срок сильно сократится.

Во-вторых, финансирование войны ставит российскую чиновную «элиту» перед необходимостью поиска дополнительных источников наполнения карманов. Когда шкурные интересы превалируют над интересами военно-политическими, все средства хороши. Коммерческие компании, которые планируют получить прибыль от нефтяных проектов лишь через несколько лет, – бельмо на глазу того же Сечина с его источниками быстрой наживы вроде «Восток ойла». Превратить эти фирмы в привычную чиновную кормушку, сделать это прямо сейчас, не дожидаясь непредсказуемого развития политической ситуации, – в этом и заключается главная цель сценариев, подобных изложенному американским изданием.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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