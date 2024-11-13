Эксперты назвали продукты, которые стоит есть людям старше 50 лет 13.11.2024, 14:48

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«Спасают» от рака и деменции.

Эксперты назвали продукты, которые помогают защититься от возрастных заболеваний. Их советуют добавить в рацион, если вам исполнилось 50 лет, пишет The Telegraph.

Отмечается, что соблюдение богатой питательными веществами диеты - ключевой момент для людей среднего возраста. А названные продукты соответствуют всем критериям питательности.

Продукты, которые полезны для людей старше 50 лет

Яйца. Помогают поддерживать мышечную массу. Включить их в свой рацион порекомендовала тренер по здоровому образу жизни Сьюзан Сондерс. Отмечается, что яйца содержат холин, витамины группы B, а также являются отличным источником постного белка. Исследование, проведенное в 2020 году Университетом Шеффилда, показало дефицит белка связан с повышенным риском потери мышечной массы.

Сардины. Могут предотвратить снижение когнитивных способностей, акцентировала эксперт. Рыба содержит жирные кислоты омега-3, которые поддерживают и укрепляют гематоэнцефалический барьер для защиты от деменции.

Помидоры. Диетолог Роб Хобсон посоветовал для здоровья простаты после 50 лет придерживаться средиземноморской диеты, которая включает в себя много ярких овощей (помидоры, свеклу и красный перец, с высоким содержанием антиоксиданта ликопина. Исследования связывают диетическое потребление ликопина со снижением риска развития рака. Также появляется все больше доказательств того, что он может играть определенную роль в профилактике и последующем лечении рака простаты.

Фасоль. Известна высоким содержанием клетчатки. По словам Хобсона, клетчатка помогает выводить холестерин из организма, а также, как было показано, помогает снижать артериальное давление и помогает контролировать вес, а также снижает риск колоректального рака.

Капуста. Богата антиоксидантами, защищающими от рака, витамином С, повышающим иммунитет. Отмечается, что порция листьев капусты содержит всю рекомендуемую суточную норму витамина К, который является важнейшим питательным веществом для пожилых людей. Его дефицит связывают с рядом хронических заболеваний, включая остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания и остеоартрит.

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