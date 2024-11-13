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Белорусы из Варшавы организуют паломничество в Вильнюс

  • 13.11.2024, 14:59
Белорусы из Варшавы организуют паломничество в Вильнюс
Фото: «Радыё Свабода»

На пятую годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского.

16-17 ноября 2023 года белорусы из Варшавы отправятся в Вильнюс, чтобы отметить пятую годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского. Ксендз Вячеслав Барок приглашает всех желающих присоединиться к совместному паломничеству.

«Вместе с белорусами Вильнюса и пилигримами из Беларуси мы помолимся возле Острой Брамы и примем участие в специальной Литургии за Белорусский народ. Конечно, мы также почтим могилу Кастуся Калиновского и других известных белорусов, которые покоятся на кладбище Росы. А благодаря культурологу и искусствоведу Сергею Харевскому у нас будет пешая экскурсия по Вильнюсу, также мы посетим Тракайский замок», — сообщил Барок сайту Charter97.org.

Выезд из Варшавы (площадь Банковая) запланирован на 6:00 утра. Регистрация доступна по ссылке.

Духовный руководитель паломничества — ксендз Вячеслав Барок.

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