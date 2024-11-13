Белорусы из Варшавы организуют паломничество в Вильнюс 13.11.2024, 14:59

Фото: «Радыё Свабода»

На пятую годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского.

16-17 ноября 2023 года белорусы из Варшавы отправятся в Вильнюс, чтобы отметить пятую годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского. Ксендз Вячеслав Барок приглашает всех желающих присоединиться к совместному паломничеству.

«Вместе с белорусами Вильнюса и пилигримами из Беларуси мы помолимся возле Острой Брамы и примем участие в специальной Литургии за Белорусский народ. Конечно, мы также почтим могилу Кастуся Калиновского и других известных белорусов, которые покоятся на кладбище Росы. А благодаря культурологу и искусствоведу Сергею Харевскому у нас будет пешая экскурсия по Вильнюсу, также мы посетим Тракайский замок», — сообщил Барок сайту Charter97.org.

Выезд из Варшавы (площадь Банковая) запланирован на 6:00 утра. Регистрация доступна по ссылке.

Духовный руководитель паломничества — ксендз Вячеслав Барок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com