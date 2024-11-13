Белорусы из Варшавы организуют паломничество в Вильнюс
- 13.11.2024, 14:59
На пятую годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского.
16-17 ноября 2023 года белорусы из Варшавы отправятся в Вильнюс, чтобы отметить пятую годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского. Ксендз Вячеслав Барок приглашает всех желающих присоединиться к совместному паломничеству.
«Вместе с белорусами Вильнюса и пилигримами из Беларуси мы помолимся возле Острой Брамы и примем участие в специальной Литургии за Белорусский народ. Конечно, мы также почтим могилу Кастуся Калиновского и других известных белорусов, которые покоятся на кладбище Росы. А благодаря культурологу и искусствоведу Сергею Харевскому у нас будет пешая экскурсия по Вильнюсу, также мы посетим Тракайский замок», — сообщил Барок сайту Charter97.org.
Выезд из Варшавы (площадь Банковая) запланирован на 6:00 утра. Регистрация доступна по ссылке.
Духовный руководитель паломничества — ксендз Вячеслав Барок.