Истребитель F-35C впервые применили в бою 13.11.2024, 15:16

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Истребители F-35C Корпуса морской пехоты США участвовали в недавних операциях против йеменских хуситов, которых поддерживает Иран. Об этом сообщает The War Zone.

Самолеты совершали вылеты с авианосца USS Abraham Lincoln - пятого корабля типа Nimitz. На представленном видео можно видеть F-35C, а также истребитель F/A-18F Super Hornet и самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, которые взлетают с палубы авианосца.

Неизвестно, какие именно вооружения использовали F-35C. По данным из открытых источников, самолет может использовать, в частности, бомбы типа Joint Direct Attack Munition (JDAM) с наведением по GPS, а также бомбы типа Paveway с лазерным наведением.

F-35C мог применять против хуситов и высокоточные планирующие бомбы AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW).

Отметим, что две другие версии американского истребителя пятого поколения - F-35A и F-35B - ранее уже использовали для выполнения боевых задач. В частности, для поражения целей на территории Ирака.

F-35C является палубной версией самолета Lockheed Martin F-35 Lightning II. Этот вариант имеет увеличенную площадь крыла и хвостового оперения, что позволяет маневрировать на небольших скоростях при полетах с авианосцев.

F-35C начали эксплуатировать в 2019-м. Всего США построили более 1000 истребителей F-35 различных модификаций.

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