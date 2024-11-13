В Литве откроют информационный центр Совета Европы для белорусов 1 13.11.2024, 15:24

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Габриэлюс Ландсбергис и Ален Берсе

Фото: coe.int

Чем он будет заниматься.

В Вильнюсе откроется информационный центр Совета Европы для белорусов. Такое соглашение 13 ноября было подписано между этой организацией и правительством Литвы, сообщает «Зеркало» со ссылкой на сайт Совета Европы.

От имени литовского правительства документ подписал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Надеюсь, что этот центр сыграет ключевую роль в повышении осведомленности и укреплении потенциала в области прав человека, демократии и верховенства закона для построения в будущем демократической и процветающей Беларуси», — сказал Ландсбергис.

В подписанном документе учли договоренности, которые были достигнуты между контактной группой СЕ и представителями демократических сил и гражданским обществом Беларуси.

Сейчас Литва председательствует в Комитете министров СЕ, она внесла добровольный вклад в создание центра, поскольку поддержка гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ Беларуси и других стран, угнетаемых авторитарными режимами, — это долгосрочный приоритет внешней политики Литвы.

«Это важный вклад в нашу поддержку белорусских демократических сил и гражданского общества. Информационный центр будет не только предоставлять информацию о Совете Европы и его работе. Это знак надежды для всех тех, кто стремится к демократическим ценностям», — заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Центр будет предоставлять белорусам информацию о работе, ценностях и принципах Совета Европы, а также поддерживать мероприятия, проводимые в Литве в соответствии с планом действий, одобренным Контактной группой.

Контактная группа Совета Европы по сотрудничеству с представителями белорусских демократических сил и гражданского общества была создана в сентябре 2022 года. Она проводит регулярные собрания с целью предоставления поддержки и экспертизы Совета Европы для укрепления белорусского демократического общества.

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