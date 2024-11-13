закрыть
13 ноября 2024, среда, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Литве откроют информационный центр Совета Европы для белорусов

1
  • 13.11.2024, 15:24
  • 1,462
В Литве откроют информационный центр Совета Европы для белорусов
Габриэлюс Ландсбергис и Ален Берсе
Фото: coe.int

Чем он будет заниматься.

В Вильнюсе откроется информационный центр Совета Европы для белорусов. Такое соглашение 13 ноября было подписано между этой организацией и правительством Литвы, сообщает «Зеркало» со ссылкой на сайт Совета Европы.

От имени литовского правительства документ подписал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Надеюсь, что этот центр сыграет ключевую роль в повышении осведомленности и укреплении потенциала в области прав человека, демократии и верховенства закона для построения в будущем демократической и процветающей Беларуси», — сказал Ландсбергис.

В подписанном документе учли договоренности, которые были достигнуты между контактной группой СЕ и представителями демократических сил и гражданским обществом Беларуси.

Сейчас Литва председательствует в Комитете министров СЕ, она внесла добровольный вклад в создание центра, поскольку поддержка гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ Беларуси и других стран, угнетаемых авторитарными режимами, — это долгосрочный приоритет внешней политики Литвы.

«Это важный вклад в нашу поддержку белорусских демократических сил и гражданского общества. Информационный центр будет не только предоставлять информацию о Совете Европы и его работе. Это знак надежды для всех тех, кто стремится к демократическим ценностям», — заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Центр будет предоставлять белорусам информацию о работе, ценностях и принципах Совета Европы, а также поддерживать мероприятия, проводимые в Литве в соответствии с планом действий, одобренным Контактной группой.

Контактная группа Совета Европы по сотрудничеству с представителями белорусских демократических сил и гражданского общества была создана в сентябре 2022 года. Она проводит регулярные собрания с целью предоставления поддержки и экспертизы Совета Европы для укрепления белорусского демократического общества.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников