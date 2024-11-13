закрыть
13 ноября 2024, среда, 16:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Российские миллиардеры не верят в скорое завершение войны

3
  • 13.11.2024, 15:32
  • 2,426
Bloomberg: Российские миллиардеры не верят в скорое завершение войны

И снятие санкций с РФ.

Часть российских миллиардеров не разделяют оптимизмаправительства диктатора Владимира Путина по поводу темпов роста экономики РФ и не видят предпосылок, что избранный президент США Дональд Трамп отменит санкции.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Хотя миллиардеры и не ожидают финансового краха, который заставил бы диктатора Путина прекратить вторжение в Украину, шестеро из них, анонимно опрошенных журналистами издания, заявили — российская экономика всерьез изменилась с начала войны и это делает долгосрочные цели недостижимыми.

Большинство из них сомневаются в том, что российско-украинская война закончится в ближайшее время — даже несмотря на обещания Трампа прекратить ее в кратчайшие сроки.

Мнения миллиардеров контрастируют с радужными прогнозами правительства диктатора РФ Путина и целевыми показателями расходов, а также с недавним ростом рынка некоторых европейских компаний, имеющих значительные интересы в регионе.

Санкции, заставившие Россию переориентировать торговлю с Европы на Азию, также вынудили многих российских миллиардеров вернуть свои деньги из-за рубежа. Их компании реструктурировали системы экспорта, платежей и логистики, в то время как РФ ввела для них новые налоги, чтобы финансировать военную машину диктатора Путина.

По плану правительства, в 2024 году РФ покажет экономический рост на 3,9% (после 3,6% в 2023 году), а в следующем году он лишь немного замедлится, до 2,5%, после чего темпы снова пойдут вверх: 2,6% — в 2026 году, 2,8% — в 2027 и по 3% в среднем — в 2028—2030 годах.

План путинского правительства слишком оптимистичен, заявили Bloomberg несколько миллиардеров и раскритиковали политику правительства РФ. Даже если на поле боевых действий в Украине в конечном итоге удастся достичь прекращения огня, санкции Запада не будут ослаблены в ближайшее время, считают они.

К тому же, замещение импорта идет медленно, а вербовка сотен тысяч граждан на войну против Украины усиливает кадровый голод, утверждают миллиардеры.

Тем не менее, они убеждены — у России достаточно ресурсов, чтобы поддерживать свою экономику и военные усилия в течение многих лет. Дескать, СССР пережил десятилетия экономических трудностей, прежде чем в конечном итоге рухнул.

Как утверждается в сентябрьском докладе Стокгольмского института переходной экономики, несмотря на том, что в краткосрочной перспективе Россия не столкнется с «полномасштабным» кризисом, экономические дисбалансы и «мрачные среднесрочные и долгосрочные перспективы способствуют повышению риска возникновения такого кризиса в ближайшие годы».

На данный момент, как утверждает Bloomberg, самой острой проблемой для бизнеса в РФ является рекордно высокая ключевая ставка в 21%, объявленная Центробанком в октябре — в попытке обуздать устойчивый рост инфляции. Более того, чиновники дали понять коммерсантам, что могут еще сильнее поднять ставку на следующем заседании Центробанка в декабре 2024 года.

Миллиардеры, включая сталелитейного магната Алексея Мордашова и Олега Дерипаску, выступили против высоких ставок.

Другие магнаты утверждают, что у главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной ограничены возможности по «охлаждению» экономики и замедлению инфляции — в условиях огромных государственных расходов на войну и мер по поддержке предприятий, пострадавших от западных санкций.

Как заявил Bloomberg один миллиардер, высокую инфляцию было бы легче публично защищать, если бы власти признали, что Россия ведет войну на Украине, а не продолжали повторять пропагандистский тезис о «специальной военной операции».

Тогда власти РФ могли бы объяснить общественности, что очень высокая инфляция — «цена, которую им нужно заплатить, чтобы поддержать военные усилия», а не настаивать на том, что жизнь в России идет как обычно, подытожил миллиардер.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников