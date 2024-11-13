Bloomberg: Российские миллиардеры не верят в скорое завершение войны 3 13.11.2024, 15:32

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И снятие санкций с РФ.

Часть российских миллиардеров не разделяют оптимизмаправительства диктатора Владимира Путина по поводу темпов роста экономики РФ и не видят предпосылок, что избранный президент США Дональд Трамп отменит санкции.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Хотя миллиардеры и не ожидают финансового краха, который заставил бы диктатора Путина прекратить вторжение в Украину, шестеро из них, анонимно опрошенных журналистами издания, заявили — российская экономика всерьез изменилась с начала войны и это делает долгосрочные цели недостижимыми.

Большинство из них сомневаются в том, что российско-украинская война закончится в ближайшее время — даже несмотря на обещания Трампа прекратить ее в кратчайшие сроки.

Мнения миллиардеров контрастируют с радужными прогнозами правительства диктатора РФ Путина и целевыми показателями расходов, а также с недавним ростом рынка некоторых европейских компаний, имеющих значительные интересы в регионе.

Санкции, заставившие Россию переориентировать торговлю с Европы на Азию, также вынудили многих российских миллиардеров вернуть свои деньги из-за рубежа. Их компании реструктурировали системы экспорта, платежей и логистики, в то время как РФ ввела для них новые налоги, чтобы финансировать военную машину диктатора Путина.

По плану правительства, в 2024 году РФ покажет экономический рост на 3,9% (после 3,6% в 2023 году), а в следующем году он лишь немного замедлится, до 2,5%, после чего темпы снова пойдут вверх: 2,6% — в 2026 году, 2,8% — в 2027 и по 3% в среднем — в 2028—2030 годах.

План путинского правительства слишком оптимистичен, заявили Bloomberg несколько миллиардеров и раскритиковали политику правительства РФ. Даже если на поле боевых действий в Украине в конечном итоге удастся достичь прекращения огня, санкции Запада не будут ослаблены в ближайшее время, считают они.

К тому же, замещение импорта идет медленно, а вербовка сотен тысяч граждан на войну против Украины усиливает кадровый голод, утверждают миллиардеры.

Тем не менее, они убеждены — у России достаточно ресурсов, чтобы поддерживать свою экономику и военные усилия в течение многих лет. Дескать, СССР пережил десятилетия экономических трудностей, прежде чем в конечном итоге рухнул.

Как утверждается в сентябрьском докладе Стокгольмского института переходной экономики, несмотря на том, что в краткосрочной перспективе Россия не столкнется с «полномасштабным» кризисом, экономические дисбалансы и «мрачные среднесрочные и долгосрочные перспективы способствуют повышению риска возникновения такого кризиса в ближайшие годы».

На данный момент, как утверждает Bloomberg, самой острой проблемой для бизнеса в РФ является рекордно высокая ключевая ставка в 21%, объявленная Центробанком в октябре — в попытке обуздать устойчивый рост инфляции. Более того, чиновники дали понять коммерсантам, что могут еще сильнее поднять ставку на следующем заседании Центробанка в декабре 2024 года.

Миллиардеры, включая сталелитейного магната Алексея Мордашова и Олега Дерипаску, выступили против высоких ставок.

Другие магнаты утверждают, что у главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной ограничены возможности по «охлаждению» экономики и замедлению инфляции — в условиях огромных государственных расходов на войну и мер по поддержке предприятий, пострадавших от западных санкций.

Как заявил Bloomberg один миллиардер, высокую инфляцию было бы легче публично защищать, если бы власти признали, что Россия ведет войну на Украине, а не продолжали повторять пропагандистский тезис о «специальной военной операции».

Тогда власти РФ могли бы объяснить общественности, что очень высокая инфляция — «цена, которую им нужно заплатить, чтобы поддержать военные усилия», а не настаивать на том, что жизнь в России идет как обычно, подытожил миллиардер.

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